Primul om din lume care a primit două transplanturi de față se simte bine, la trei luni după operație

Prima personă din lume care a primit două transplanturi de față susține că se simte bine, la trei luni după ce a fost supus ultimei interventii chirurgicale, scrie libertatea.ro.

Prima față care i-a fost transplantată Jerome Hamon a fost eliminată de medici, după ce organismul bărbatului a respins tratamentul cu antibiotice în timpul unei răceli. Omul, în vârstă de 43 de ani, a rămas într-un spital din Paris, fără față, timp de două luni, perioadă în care medicii căutau donatori compatibili.

Jerome Hamon, the ‘man with three faces’, gets a second transplant | world news https://t.co/n49UwOcpnP pic.twitter.com/xOm85xPU8o