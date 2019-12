Dumitru Diacov a recunoscut că a vorbit cu Vlad Filat în ziua în care a ieșit din penitenciar. Declarația a fost făcută, în această seară, în cadrul emisinii "Puterea a Patra" de la N4.

"Am vorbit în acea zi. Mi-a venit un mesaj precum că el s-a restabilit pe Viber de pe telefonul lui, am văzut și am zis "Salut tinere". După care am avut un telefon de la el", a spus Dumitru Diacov.