PRIMUL MARATON DIN 2021: Peste 50de sportivi au marcat inedit intrarea în noul an

Un grup de peste 50 de sportivi amatori din Chişinău a sărbătorit simbolic intrarea în noul an. Aceştia au alergat pe străzile din Capitală pe un traseu stabilit în forma numărului 2021. Evenimentul, devenit deja o tradiţie, este organizat pentru a cincea oară consecutiv."Încercăm să alergăm distanţa anului în care suntem, astăzi vom alerga 20 de kilometri şi 210 metri pentru a avea pe ceas 2021.""Sperăm să ţinem pasul tot anul numai aşa, să alergăm să fim cât mai activi"."Cred că e bine să începem noul an în aşa mod, cu optimism şi energie. Dorim ca tot mai mulţi oameni să ni să se alăture și să adopte acest mod de viaţă."În cursa inedită s-au înscris persoane de toate vârstele."Am participat la toate maratoanele şi continui, alergăm, înotăm, mergem cu bicicletele, oriunde şi vă doresc la fel"."Anul trecut am alergat în forma 2020, în acest an 2021 doresc la toţi un an nou fericit. Nu staţi în pat, ieşiţi afară la plimbare, mişcaţi-vă, timpul e frumos".Sportivii speră că în acest an vor convinge autorităţile să le permită să participe la mai multe competiţii, ținând cont că în 2020 numărul evenimentelor de acest fel a fost redus din cauza pandemiei."Asistăm la un paradox că multe activităţi, care implică un pericol de răspândire a Covidului sunt admise, dar competiţiile de alergare la aer liber sunt interzise. Arătăm autorităţilor că este o posibilitate de a organiza competiţii sigure".În februarie va fi reluat ultramaratonul "Rubicon", una dintre cele mai importante curse din Moldova, în cadrul căreia participanţii vor alerga sute de kilometri prin ţara.