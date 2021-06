Primul maraton de vaccinare în sate a început în Gura Galbenei. Ce spun localnicii

Au mers din poartă în poartă pentru a-i convinge pe oamenii de la ţară să se vaccineze. Mai mulţi studenţi de la Universitatea de Medicină au participat la primul maraton de imunizare în sate, desfăşurat în trei localităţi din raionul Cimişlia. Responsabilii din sănătate speră că astfel vor creşte rata de vaccinare în mediul rural, unde oamenii sunt mai reticenţi faţă de imunizarea anti-COVID."Vai ce bine, nici nu am simţit, nici nu am simţit, mulţumesc."Primul maraton de vaccinare în sate a început sâmbătă, în localitatea Gura Galbenei. Echipele mobile au fost formate din câte trei studenţi de la USMF şi un medic din sat."- Toată familia mea s-a vaccinat şi eu nu. De asta am vrut şi eu să mă imunizez."Pentru a nu îngreuna procesul de vaccinare, medicii au făcut liste cu doritori, însă unii localnici s-au răzgândit pe ultima sută de metri."Poate oi lupta aşa şi să nu pun acolo, dar dacă nu oi pune voi muri şi mă voi căi.""- Eu singur văd că imunitatea e slabă la dânsa, cum să se vaccineze? - Cum aţi verificat că imunitatea e slabă, sunteţi medic? - Nu am verificat nu sunt medic, dar văd că e vârsta."Studenţii au încercat să convingă şi oamenii din stradă să se imunizeze, însă mulţi nu s-au lăsat înduplecați."Avem Sinovac şi AstraZeneca. - Nu mulţumesc. - Dar de ce nu doriţi să vă vaccinaţi? - Vreau Pfizer. - Dar de ce? - Aşa că, dacă o să călătorim în Europa nu sunt toate recunoscute în UE. - Vaccinurile sunt aprobate de OMS şi puteţi călători în UE, acestea sunt mituri. - O să ne gândim."Mai în glumă, mai în serios, câţiva săteni s-au arătat îngrijoraţi de reacţiile adverse ale vaccinării."În orice caz dacă mă duc până în celălalt capăt de sat nu mor? - Nu, nu mai mori. - Nu ajunge acul în plămâini? - Nuu."Pentru organizarea acestui maraton au fost pregătite 600 de doze de vaccinuri împotriva COVID-19. Aproape un sfert dintre locuitoriii satului Gura Galbenei au fost imunizaţi."Mai sunt din cei care au dubii, care se mai gândesc, mai caută, mai aleg vaccin."Responsabilii din sănătate susţin că săptămâna viitoare ar urma să organizeze asemenea maratoane şi în alte localităţi din ţară. Până acum, peste 465 de mii de moldoveni au fost vaccinaţi anti-COVID-19, adică peste 10 la sută din numărul populaţiei.