PRIMUL FESTIVAL AL RACILOR. Bucătarii vor pregăti peste trei tone de fructe de mare

Trei tone de creveţi, caracatiţe, calamari şi alte delicii culinare marine vor fi pregătite, în acest weekend, la primul festival al racilor şi fructelor de mare.

În prima zi a evenimentului, mirosul irezistibil a atras sute de pofticioşi, care şi-au răsfăţat papilele gustative cu cele mai delicioase bucate.

Paradisul culinar mediteranean poate fi găsit în curtea unui centru comercial din Capitală. Imediat ce au fost încinse tavele, mirosul a început să ademenească trecătorii. Potrivit bucătarilor, din cele peste trei tone de fructe de mare, aproape o tonă şi jumătate sunt raci.



"Se pun în general rădăcinoase de pătrunjel, ţelină nu are importanţă, piper, foi de dafin şi usturoi, după care se adaugă racii..", a spus Cristian Buştenea, bucătar.



Organizatorii, care sunt veniţi din România, au adus la Chişinău racii şi fructele de mare de la Bucureşti.



"Suntem în premieră la Chişinău ne-am dorit demult să ajungem aici. Noi în România facem acest eveniment de aproximativ doi ani de zile. Racii sunt în cultura gastronomică a moldovenilor şi ei mănâncă de foarte mult timp, practic, practic e mult mai cunoscut racul în Republica Moldova decât este la noi în România", a spus Paul Nicolau, antreprenor în domeniul gastronomic.



Preţ de doar câteva ore, sute de oameni au făcut un tur gastronomic la festival. După ce au analizat foarte bine bucătăria, iubitorii de raci şi fructe de mare s-au încumetat să cumpere câte ceva.



"Iubim asta, dar este scump pentru noi, dar totuşi este interesant făcut. Ce vă face din ochi? - Oii şi raci şi crevete de astea mari, frumoşi şi aştia cred că pe unt se fac, trebuie să fie gustos."



"Am venit să gustăm din produsele de mare.Ce varietate este, să gustăm de toate şi să le dăm şi copiilor să guste."



" Preţurile sunt destul de rezonabile pentru Moldova, e destul de ok. Adică vin în porţie câte 12 raci la o porţie, 500 de grame."



"Sunt foarte gustoase, am cumpărat câte puţin de fiecare. Sunt foarte gustoşi, la copii le plac ."





La festival, 500 de grame de raci gătiți pot fi cumpăraţi la preţ de 125 de lei, iar 250 de grame de creveţi costă 130 de lei. Festivalul Racilor şi Produselor de Mare, organizat în premieră la Chişinău, va continua şi duminică, începând cu ora 10:00.