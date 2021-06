Primul examen de maturitate. Elevii alolingvi au susţinut examenul la limba şi literatura română

Peste trei mii de elevi alolingvi au susţinut astăzi primul examen de bacalaureat, cel la limba şi literatura română. Subiectele le-au dat bătăi de cap multor absolvenţi, care au venit să susţină examenele la Liceul Teoretic "Alecu Russo". Deși la ultimul subiect le-a căzut poezia "Luceafărul" de Mihai Eminescu, mulţi dintre cei ieşiţi de la testare nu au putut recita nici măcar două versuri din această operă."- Poţi să ne reciţi ceva din "Luceafărul"? - Eu nu ştiu. - Dar dintr-o altă poezie scrisă de Eminescu? - Nu ştiu. ""Acum, după examen, e ceaţă în capul meu. Mi-e greu să-mi amintesc ceva, pentru că am emoţii, a fost şi un şoc mic. ""- Mi-a părut uşor, pentru că am fost pregătit. - La eseu ce a fost? - "Luceafărul". - Poţi să ne spui câteva versuri din "Luceafărul"? - Nu, pentru că am emoţii."Tinerii spun că s-au descurcat mai bine la exerciţiile de gramatică."- A trebuit să alcătuim propoziţii cu nişte verbe, tot a fost simplu, a fost "a alege", "a se alege" şi "a-şi alege". - Cum scriem "a-şi alege"? - Prin cratimă! A, cratimă, şi! "" Cred că nu a fost greu pentru cei care s-au pregătit. "În curtea liceului îi așteptau părinții, care erau chiar mai emoționați decât absolvenții."Ne dorim ca ei să susţină examenele bine, să aibă o profesie bună şi să aibă un viitor bun. Desigur, ne facem griji. "Profesorii spun că examenul de maturitate reprezintă o adevărată provocare."Să nu uităm că au fost diferite informaţii de tipul să semnăm o solicitare să nu fie BAC-ul şi unii s-au lăsat pe tânjeală. Faptul că am fost o perioadă destul de lungă online la fel i-a influenţat, dar repet, sper că elevii vor demonstra rezultate frumoase", a declarat profesoara Raisa Ştiubei.Următoarea probă va fi săptămâna viitoare. Absolvenţii vor susţine testul la limba de instruire. Atunci va fi şi primul examen pentru elevii care studiază în limba română. Anul trecut, examenele au fost anulate din cauza pandemiei.