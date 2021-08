Primul dozator de lapte din ţară instalat la Cantemir. Aparatul a fost importat de către doi frați din satul Cârpeşti

"Eu îmi fac studiile în România şi acolo am văzut aşa aparate de lapte. Procuram în mod regulat lapte şi m-am gândit că noi acasă avem vaci, tatăl meu de când sunt eu copil mic are vaci, şi m-am gândit de ce să nu încercăm la noi, mai ales că avem patru vaci care pot să asigure într-un oraş ca Cantemir cererea.", a spus Sorin Bîzu, proprietarul dozatorului de lapte.Tinerii spun că aparatul e umplut cu lapte proaspăt în fiecare zi, iar recipientul este schimbat şi dezinfectat la fiecare utilizare."Noi îl păstrăm între 2 şi 6 grade Celsius, de aceea îl aprovizionăm în fiecare seară. În fiecare seară venim cu vasul de inox, luăm vasul vechi, punem vasul nou, dezinfectăm aparatul, în fiecare seară îl dezinfectăm. Este un domeniu în care poţi afecta direct sănătatea omului, de aceea nu ne permitem să aşteptăm mai mult de o zi.", a subliniat proprietarul dozatorului.Procesul este cât se poate de simplu. Cumpărați o sticlă sau veniți cu ea de acasă. O puneți în această cameră, apăsați butonul start si umpleti sticla atât cât aveți nevoie.Tinerii au planuri mari, iar pe viitor vor să extindă afacerea."De exemplu, deja am fost contactaţi din Cahul, din Chişinău că vor să implementăm un asemenea aparat şi în Cahul şi în Chişinău. Considerăm că vacile noastre nu pot să satisfacă o asemenea cerere, de aceea noi ne gândim pe viitor, dacă acest aparat va fi bine primit în Cantemir, să colectăm laptele şi din sat şi să distribuim în oraşele care doresc un asemenea aparat.", a declarat Sorin Bîzu.Un litru de lapte de la dozator costă 15 lei.