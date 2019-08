Primul document comun SUA-România după 10 ani. Klaus Iohannis și Donald Trump au adoptat o declarație comună

România şi Statele Unite şi-au întărit parteneriatul strategic şi economic. Preşedintele României, Klaus Iohannis a avut o întrevedere, marţi, cu liderul de la Casa Alba, Donald Trump, în cadrul unei vizite oficiale la Washington, în timpul căreia au semnat o declaraţie comună de colaborare.

Mai mult, Liderul de la Bucureşti a subliniat că vrea mai multe baze militare americane pe teritoriul României, în scopuri de apărare.

"Personal, voi continua să fiu implicat total în dezvoltarea parteneriatului dintre România şi Statele Unite. I-am transmis domnului preşedinte Trump, aşa cum spuneam ultima data când am fost la Washington că relaţia transatlantică este vitală pentru civilizaţia şi valorile noastre occidentale."



Potrivit liderului român, declaraţia de parteneriat strategic dintre România şi SUA consolidează puternic relaţiile dintre cele două state.



La rândul său, liderul american a apreciat eforturile României privind anularea regimului de viză pentru cetăţenii săi, care vor să călătorească în Statele Unite.



"Am discutat şi vom discuta în continuare despre regimul de visa. Vreau să mulţumesc tuturor românilor din SUA, care muncesc aici în mod extraordinar."



La sfârşit de întâlnire, liderul de la Washington i-a daruit lui Klaus Iohannis o şapcă inscripţională cu mesajul "Make Romania Great Again", ceea ce în traducere din engleză înseamnă "Faceţi România din nou măreaţă".

Klaus Iohannis şi Donald Trump au subliniat că îşi vor continua eforturile în crearea unui climat potrivit pentre investiţiile americane în România. Oficialii au discutat despre lacunele sistemului politic român, corupţia şi securitatea cibernetică în regiune. Liderii au mai subliniat că relaţiile bilaterale dintre SUA şi România se află la o etapă mai înfloritoare ca oricând.