Primul COD GALBEN DE NINSORI ȘI LAPOVIȚĂ: Microbuze răsturnate pe drumuri și oameni la spital

Prima zăpadă a lovit Moldova. Până la miezul nopţii este valabil codul galben de ninsori şi lapoviţă. Vremea instabilă a făcut şi probleme şoferilor aflaţi în trafic.

"În zona de sud şi zona de nord circulaţia rutieră se desfăşoară într-un regim obişnuit, iar în zona centru unde cad și la moment precipitaţii sub formă de ninsori şi lapoviţă circulaţia pe unele sectoare de drum sunt deficultăți. Unele camioane de tonaj mare nu sunt dotate corespunzător.



Noi venim cu recomandări că toți șoferii auto pornind la drum să echipeze mijloacele de transport în conformitate cum prevede regulamentul circulației rutiere. În caz contrar rugăm șoferii să se abțină de la aceste deplasări până timpul nu le va permite să se deplaseze în siguranță", a spus șeful serviciului operativ al ASD, Sergiu Căpățână.

Potrivit Administraţiei de Stat a Drumurilor, pe traselee din ţară au fost împrăştiate peste două mii de tone de material antiderapant.

Sunt incadrati 247 de muncitori cu 173 de utilaje

28 de persoane au ajuns la spital cu diverse traumatisme în urma a nouă accidente grave produse astăzi pe şoselele din ţară. Cel mai recent a avut loc lângă satul Sociteni, raionul Ialoveni, unde un microbuz de pe ruta Chişinău-Beştemac s-a răsturnat în şanţ. Cei 14 pasageri nu au avut de suferit. Coliziunile au fost inevitabile, în condiţiile în care carosabilul era acoperit de polei, iar unii şoferi iresponsabili au pornit la drum fără anvelope de iarnă.

17 oameni au fost răniţi, după ce microbuzul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat într-un şanţ de pe marginea drumului, în apropiere de satul Ustia, raionul Criuleni. La volan se afla un bărbat de 27 de ani. Acesta ducea mai mulţi muncitori la o întreprindere din Dubăsari.





"Sunt 17 persoane, sunt patru persoane într-o stare mai gravă ca ceilalţi. Ei sunt în process diagnostic. Sunt implicate toate echipele de medici", a spus directorul spitalului din Criuleni, Nicolae Croitoru.





Tot în această dimineaţă, patru oameni au fost transportaţi la spitalul din Hânceşti pentru îngrijiri medicale, după ce un microbuz de pe ruta Chişinău-Cahul a derapat.

Accidentul s-a produs în această dimineaţă la ieşirea din localitatea Sărata Galbenă. Şoferul în vârstă de 31 de ani a pierdut controlul volanului, s-a izbit violent într-un copac, iar apoi s-a răsturnat.



"Am simţit că nu pot să mişc mâna. Am vrut să apuc scaunul şi am văzut că mâna mea nu mă ascultă şi atunci mi-am dat seama că e ruptă."



"A alunecat maşina, nu avea viteză mare. S-a lovit în copac şi atât ţin minte. – Fractură la mâna stângă. "



În microbuz se aflau 19 pasageri. Trei bărbaţi, două femei şi un adolescent au fost transportaţi la spital.



"Starea lor este stabilă şi la moment nu prezintă pericol pentru viaţă. Au traumatisme în regiunea capului şi regiunea cutii toracice", a spus vicedirectorul Spitalului Raional Hînceşti, Iurie Petcu.



Oamenii au fost preluaţi de un alt maxi-taxi pentru a ajunge la destinaţie. Microbuzul implicat în accident avea cauciucuri de iarnă. Potrivit poliţiştilor, la volan era un bărbat de 31 de ani, iar coliziunea a avut loc din cauza poleiului format pe carosabil.





"Şoferul va fi sancţionat în limita prevederilor legale, dacă vor fi leziuni grave va fi pornită o cauză penală.Şoferul a trecut alcooscopic nu a fost depistat în sângele dumnealui ceva alcool", a spus ofiţerul de presă IP Hânceşti, Cristina Vicol.





Tot dimineaţă, în apropiere de satul Gura Camencii, raionul Floreşti, un camion a ajuns în şanţ şi s-a răsturnat. Şoferul a ajuns la spital cu o comoţie.

Ninsoarea le-a dat bătăi de cap şi şoferilor din Capitală. Pe străzi s-a format polei, aşa că traficul rutier a fost infernal. Din cauza vremii nefavorabile, în Chişinău s-au produs 45 de accidente, în urma cărora cinci persoane au fost rănite.

Cel mai greu s-a circulat pe drumurile în pantă. Rutele de troleibuz 24 şi 10 au fost redirecţionate pe alte străzi, iar răbdarea şoferilor a fost pusă la încercare de dimineaţă.



"Din cauza ambuteiajelor toţi merg mai încet. Dacă să mergi la viteză mai mare va fi mai greu."

"Abia am pornit şi de 10 minute stăm în ambuteiaje. Cum se vede nu prea au curăţit drumurile. "

"Tot normal, ninge e frumuşel. Fără stres, mai încet. "

"E greu iată ce ambuteiaj se face. Kilometri întregi. Am două ore de când ajung de la Poşta Veche la porţile oraşului. E greu. "



Despre situaţia privind traficul din Capitală s-a discutat la şedinţa Primăriei. Şeful Direcţiei Locativ-Comunale a fost mustrat de primarul Ruslan Codreanu, deoarece unele autospeciale au ieşit la curăţarea drumurilor mai târziu decât era programat.



- La sectorul Centru la câteva unităţi se instalează periile, cred că în maxim jumătate de oră vor fi toate în oraş - De ce nu aţi aşteptat sfârşitul iernii să instalaţi periile? Seara nu s-a reuşit de schimbat şi se schimbă acum dimineaţa. Scăparea noastră, sunt de-acord. - Scăparea voastră costă.

Drumarii au împrăştiat în Chişinău peste 200 de tone de material antiderapant.



"Toate utilajele care le are "Exdrupo" au fost implicate la presurare. Pe tot parcursul zilei o să intervenim la capacitate maximă. Din dotarea tehnică pe care o are"Exdrupo" avem nevoie de 8-9 ore", a spus directorul "Exdrupo", Adrian Boldurescu.



Peste 100 de inspectori de patrulare dirijează traficul rutier pe drumurile naţionale.





"Recomandarea de bază pentru toţi conducătorii să se asigure că au acumulatoarele încărcate. Totodată, să nu uităm de schimbarea pneurilor care trebuie să fie de iarnă. Noi deja În cazul în care se află în dificultate să nu ezite să se adreseze la cel mai apropiat al INP", a spus şeful serviciul InfoTrafic, Pavel Apostol.

Se lucrează la deszăpezire şi pe drumurile din ţară. Până acum, pe şosele au fost scoase 46 de autospeciale. În total, s-au împrăştiat peste 250 de tone de antiderapant. Spre seară, precipitaţiile vor creşte în intensitate.





"O să cadă ninsori puternice în cantităţi de 17-15 milimetri, nu este exclus să cadă în cantităţi mai mari 20 şi 30 de milimetri. Stratul de zăpadă ne aşteptăm să fie până la 20 de centimetri", a spus şeful Centrului Prognoze Meteo, Ghenadii Roșca.





Potrivit meteorologilor, de miercuri vremea se va mai încălzi. Mercurul din termometre va urca ziua până la cinci grade Celsius, iar noaptea se vor înregistra până la -5 grade.