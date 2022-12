Primul centru regional de inovaţii şi transfer tehnologic din nordul ţării, inaugurat la Bălți

Centrul are o suprafaţă de peste 6000 de metri pătraţi. Sediul acestuia se află într-un edificiu al Universităţii "Alecu Russo", care a fost renovat recent. Instituţia oferă acces la tehnologii performante în robotică, inteligenţă artificială, digitalizare sau securitate cibernetică."Acest centru va fi o oportunitate pentru toţi copiii din municipiul Bălţi să comunice cu aceste tehnologii, să se dezvolte şi să devină mai competitivi, mai buni", a spus Ina Donos, profesoară de informatică Liceul "Vasile Alecsandri" din Bălţi.În cadrul centrului îşi vor putea perfecţiona cunoştinţele şi 85 de elevi, care fac practică la o cunoscută companie de cablaje din zonă." Învăţământul clasic nu le permite să fie pregătiţi pentru tehnologiile şi industria modernă. Noi ca companie oferim multe utilaje şi spaţiul este arendat pentru o practică mai apropiată de zilele de astăzi", a declarat Vladimir Teleghin, instructor fabrică de cablaje.La evenimentul de inaugurare au participat premierul, Natalia Gavriliţa, şi partenerii de dezvoltare, care au contribuit la realizarea proiectului. Oficialii au făcut un tur al centrului şi au vorbit cu primii beneficiari."Asemenea proiecte vor da speranţă şi certitudine copiilor noştri, că nu pot doar primi aptitudini foarte bune în Republica Moldova, dar îşi pot pe deplin realiza potenţialul lucrând aici acasă.Oamenii noştri sunt foarte muncitori, sunt inovatori şi am văzut că atunci când sunt create condiţii, ei înfloresc", a menționat Natalia Gavriliţa, premierul Republicii Moldova.Investiţia totală se ridică la 71 de milioane de lei. Pe lângă ajutorul financiar oferit de partenerii strategici de dezvoltare cum ar fi USAID, Suedia şi Marea Britanie, Guvernul a mai alocat alţi 25 de milioane de lei."Această asistenţă va continua şi la următoarele etape de dezvoltare. Este evident că Nortek va avea un rol revoluţionar în regiunea de Nord a Moldovei. El va stimula educaţia pentru tineri, programe universitare mai bune şi oportunităţi pentru locuri de muncă bine plătite pentru absolvenţii din domeniile IT şi inginerie"."Cred că am văzut împreună un exemplu pentru ţară. Totul este posibil aici în Moldova. Mesajul pe scurt pe care vreau să îl dau este: Hai Moldova, hai Bălţi, hai Nortek"."În curând urmează lansarea programelor educaţionale incluzive pentru tineri, fete, femei, copii din zonele rurale, proiectarea de laboratoare în parteneriat cu sectorul privat şi lansarea programului " Accelerare pentru start-upuri", transformarea digitală a afacerilor şi a parteneriatelor transfrontaliere".Studiile desfăşurate la centrul Nortek urmează să fie aplicate în agricultură, industrie, servicii creative și alte sectoare ale economiei regionale.