Primul centru pentru copiii cu dizabilități, inaugurat la Criuleni. Peste 120 de familii vor beneficia de serviciile mai multor specialişti

120 de familii din raioanele Criuleni și Dubăsari, unde sunt copii cu nevoi speciale, vor beneficia de serviciile mai multor specialişti în cadrul unicului centru multifuncţional dinafara Chişinăului. Instituţia şi-a deschis uşile la Criuleni, iar aici un kinetoterapeut, un medic pediatru, un neurolog, un psiholog, un psihopedagog şi un asistent social vor ajuta beneficiarii gratuit. Centrul de intervenţie timpurie "Lăstărel" a fost deschis cu suportul Uniunii Europene , iar valoarea grantului este de peste 48 de mii de euro.

Primul centru pentru copiii cu dizabilități a fost inaugurat, astăzi, în orașul Criuleni. Cel mai mult, s-au bucurat părinții, care nu vor trebui să plătească niciun ban. Este și cazul Alinei Caitaz în vârstă de 25 de ani din satul Răculești, raionul Criuleni. Aceasta are un băiețel, care are probleme locomotorii.



”Copilul meu nu merge. Avem doi anișori, nu merge.Am fost la mai mulți medici, mi s-a zis ca de la multă antibiotică. Pentru mine aceasta e o problemă, vreau copilul meu să meargă și fie sănătos ca toți copiii. Sperăm că cu acest centru, copilul se va porni”, a spus mama, Alina Caitaz.



Femeia nu va fi doar beneficiar al Centrului, dar va activa aici în calitate de kinetoterapeut. De când a aflat că micuţa sa are probleme locomotorii, femeia a făcut cursuri speciale în acest sens, iar odată cu acest Centru şi-a găsit un loc de muncă.



”Am avut momente foarte grele prin care a trebuit singură să mă mobilizez. Sper că așa cum mi-am ajutat fetița și cum o voi face în continuare și în cadrul acestui centru, sper să ajut și alți copii să aibă performanță”, a menţionat mama, Tatiana Zolotco.



Și Liliana Cazacu este mamă a patru copii, însă, unul dintre aceștia s-a născut cu sindromul Williams. Până acum, femeia meargea la Chișinău, pentru a-și trata copilul.



”Acest sindrom, dacă nu se lucrează cu el, pot să spui că copilul este o legumă, e copil la pat. Acum la moment, noi avem rezultatele următoare: copilul meu se îmbracă singur, copilul meu se auto deservește, mănâncă singur, își aranjează patul singur. E un progres enorm”, a spus Liliana Cazacu.



Copiii vor beneficia de programe de terapie, de reabilitare și vor fi ajutați să se integreze în societate. Astfel, zi de zi, cei mai buni specialiști vor oferi gratuit consultații copiilor, dar și părinților.



”De a ajuta cât mai timpuriu posibil copiii care au risc sau care deja au tulburări de dezvoltare, ca acest copil să-și atingă potențialul maxim de dezvoltare și doar împreună și alături cu părintele”, a menţionat medicul pediatru, Maria Moşneguţ.



”Tare mult ne-am dorit ca să nu fie un centru asemănător cu o policlinică, ca un spital, fiindcă ca copilul să se simtă așa în largul său. Vom lucra în fiecare zi, dar câte patru ore pe zi, în dependență de necesitatea părintelui. Am reușit să dotăm acest spațiu cu mobilierul și echipamentul necesar, în dependență de specialiștii pe care îi avem”, a spus directorul de proiect, Ina Cazacu.



De serviciile centrului vor beneficia copiii cu vârsta de la 0 la 3 ani, iar beneficiarii au fost aleşi cu ajutorul medicilor de familie din regiune, unde aceştia sunt la evidenţă.