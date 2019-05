Primul Centru municipal de Tineret a fost deschis la Chișinău. VEZI ce cursuri vor fi organizate gratuit

Embed:

În Chişinău a fost deschis primul Centru Municipal de Tineret, acolo unde vor fi organizate cursuri de robotică, dezbateri, cluburi de oratorie sau ateliere de creaţie. Instituţia este finanţată de Primărie și deschis cu sprijinul Ministerului Educaţiei.



"Acest Centru de Tineret este locul în care tinerii pot să vină, să-şi împărtăşească interesele comune. De asemenea, este un loc în care ei pot să interacţioneze, să-şi petreacă timpul liber."



Sala unde se vor ţine cursuri de robotică şi IT a fost arhiplină. Activităţile vor avea loc prin colaborarea cu Biblioteca "Bogdan Petriceicu Haşdeu".



"Copiii pot să modeleze, să lucreze cu şase roboţei. Aceşti roboţei, copiii se ghidează după un ghid şi în dependenţă de cum sunt programaţi, aşa şi funcţionează. Pot să latre, pot să numere, pot să spună "mulţumesc". ", a spus Mila Şeremet, reprezentantă a Bibliotecii "Bogdan P. Haşdeu".



"Am văzut că sunt cursuri de dezbatere. Cum mie îmi place oratorica, dezbaterile, cred că vor participa. Chiar şi la cursurile de robotică poate mă înscriu, să văd acolo cum mai este."



Tinerii vor mai putea organiza campanii de voluntariat sau participa la dezbateri şi traininguri de dezvoltare personală.



"Acesta este o bună posibilitate de a-şi dezvolta valorile tale personale şi de a pune un început la dezvoltare ca viitor, profesie şi aşa mai departe."



"La Centru Municipal de Tineret sunt aşteptaţi toţi cu vârsta de la 14 până la 35 de ani. Urmează să avem specialişti de tineret care urmează să lucreze cu tinerii", a declarat Petru Grecu, directorul Centrului Municipal de Tineret Chişinău.



Anual, pentru cheltuieli de administrare Primăria Chişinău va oferi 850 de mii de lei.



"Noi, ca Primărie, ca administraţie publică locală, vrem să avem cât mai mică împlicare în activitatea centrului, ne dorim să fie gestiona de tineri, în interesul tinerilor", a menționat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Iar Ministerul Educaţiei a alocat peste 110 mii de lei pentru mobilier şi echipament IT.



"În aceşti aproape doi ani ai acestui proiect, noi am avut 20 de acorduri semnate cu 20 de Consilii Raionale, astăzi s-a alipit şi municipiul Chişinău. Este un program care e de lungă durată, de cinci ani, şi noi sperăm foarte mult că numărul centrelor vor creşte şi tinerii se vor regăsi în aceste centre", a declarat Radu Rebeja, secretar de stat MECC.



Centrul Municipal de Tineret se află în sectorul Ciocana, pe strada Petru Zadnipru. Toate activităţile sunt gratuite.