Primul caz de infectare cu coronavirus în Moldova. Autorităţile sunt puse pe jar

Ministerul Sănătăţii anunţă că laboratorul ANSP va efectua o probă suplimentară pentru reconfirmare. Pacienta este internată şi primeşte tratamentul corespunzător. Femeia a fost preluată de la Aeroport în stare gravă, cu bronhopneumonie bilaterală, insuficiență respiratorie acută, febră şi tuse. Ea suferă de mai multe boli cronice, printre care diabet zaharat, supraponderalitate şi hipertensiune. În prezent, starea ei este gravă, dar stabilă, susțin autoritățile."Actualmente persoana e într-o instituţie spitalicească strategică. E stabilă. Nu s-a agravat starea. Are bronhopneumonie bilaterală, are hipertensiune şi obezitate. Se fac toate măsurile pentru a salva viaţa persoanei vizate", a declarat Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătăţii.Autorităţile nu-şi pot explica cum ea a putut trece neobservată."Prima adresare a persoanei a fost în 28 februarie când a debutat boala cu febră 39. Apoi au apărut tuse seci şi s-a adresat apoi cu stare gravată la medicii din Italia. I-a fost schimbat tratamentul cu antibiotice. În dinamica ei a luat decizia de a reveni în Moldova şi cooordonat cu poliţia nu a prezentat nici poliţiei, nici însoțitorilor de bord info cu privire la starea de sănătate şi problemele pe care le avea", a menţionat Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătăţii.Din informaţiile prezentate de Ministerul Sănătăţii se cunoaşte că, în perioada 4-5 martie, femeia a fost internată într-un spital din Italia, unde i s-au prelevat probe pentru depistarea virusului COVID-19, însă rezultatele acestora nu se cunosc. Medicii i-au recomandat tratament la domiciliu. Totuşi, femeia a ignorat sfaturile specialiştilor din Italia şi s-a întors în Moldova. Premierul Ion Chicu a declarat, în cadrul şedinţei de urgenţă organizate la Guvern că femeia a dat dovadă de iresponsabilitate."Doamna a fost internată în spital în Italia într-un mod foarte iresponsabil a părăsit instituţia, a urcat în avion şi a venit acasă. Am menţionat că cetăţeni noştri oriunde s-ar afla sunt aşteptaţi acasă, dar trebuie să manifeste fiecare responsabilitate. În acest caz avem dovadă de iresponsabilitate totală", a declarat premierul Ion Chicu.Autorităţile au identificat datele de contact ale pasagerilor de pe ruta Milano-Chișinău, iar specialiștii discută cu fiecare persoană pentru a respecta regimul de carantină la domiciliu, de 14 zile."Noi avem la momentul actual avem datele în baza IDNP-ului, viza de reşedinţă, dar toate persoanele, conform datelor disponibile, cele 45 de persoane au fost contactate, au fost informate despre faptul că există un caz înregistrat de coronavirus şi despre obligativitatea de a sta 14 zile în auto izolare", a menţionat Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătăţii."Pasagerii toţi sunt identificaţi. Se aduc recomandările medicilor, iar în cazul în care va fi necesar de a izola persoana forţat vom interveni pentru a izola persoanele şi pentru a nu aduce pericol celor din jur", a declarat Pavel Voicu, ministrul de Interne."După aterizare, sunt doi piloţi şi patru stuarzi, conform procedurilor interne ale companiei aeronautice dumnealor au rămas în Chişinău, a decolat alt echipaj pe ruta Roma", a zis Corneliu Groza, şeful Poliţiei de Frontieră.Autorităţile solicită tuturor pasagerilor cursei Wizzair, W6 3796, Milano-Chișinău, care a aterizat ieri la 11:47, să rămână izolați la domiciliu și să informeze imediat medicul de familie pentru a fi examinați și monitorizați.