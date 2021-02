Primul an de pandemie, DEZASTRUOS din punct de vedere demografic pentru Moldova. Anul trecut, înregistrate cele mai puţine naşteri de la independenţă

Primul an de pandemie a fost dezastruos din punct de vedere demografic pentru ţara noastră. Anul trecut au venit pe lume doar 27 de mii de bebeluşi, cele mai puţine naşteri de la independenţă.

Scăderea e de aproape cinci mii faţă de 2019, când oricum erau cu 600 mai puţine naşteri faţă de 2018.



Medicii de la Institutul Mamei şi Copilului recunosc că de la an la an numărul de naşteri e mai mic.



"Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 4766 de naşteri, cu 636 de naşteri mai puţin faţă de 2019", a spus Maxim Cazacu, purtător de cuvânt Institul Mamei şi a Copilului.



De vină e sărăcia, care generează un exod masiv, arată studiile potrivit cărora zilnic, din ţară pleacă definitiv în jur de 100 de moldoveni.



"De la bine la rău nimeni nu pleacă. Este foarte dificil să ne imaginăm că aceste generaţii născute acolo se vor întoarce acasă, odată ce sunt integrate în acea societate", a precizat Valeriu Sainsus, demograf.



Elenita e unul dintre copiii născuţi în cuplurile de moldoveni de peste hotare.



"Toate rudele sunt aici şi prietenii din copilărie chiar, şi-au creat şi ei familii aici, cred că sunt mai mulţi apropiaţi de-ai mei în Italia decât în Moldova", a menţionat Sttela Ciuntu, tânără mămică.



Demografii susţin că 54 la sută dintre familiile din ţară au un singur copil şi doar 1% sunt familii numeroase. În plus, 20% dintre cupluri nu au deloc copii. Pe de altă parte, nici statul nu are o strategie de creştere a natalităţii, iar indemnizaţii anuale pentru mame nu acoperă nici măcar minimul necesar pentru bebeluşi.



"Statul dispare atunci când copilul împlineşte un an jumătate, iar la grădiniţă cerinţele sunt pentru doi ani şi eu întreb statul cine îşi asumă grija, iar întreţinerea copilului costă, iar grija copilului nu este adusă în favoarea statului", a declarat Valeriu Sainsus.



Statistica arată că populaţia scade în medie cu 4,5% anual, dar sunt şi localităţi în care reducerea e de 20 la sută. Un studiu al Magenta Consulting arată că 57% dintre moldovenii rămaşi în ţară ar pleca la prima ocazie. Migraţia a făcut ca în ultimele două decenii, populaţia să ajungă la 2,6 milioane de la aproape trei milioane de moldoveni. Iar previziunile sunt sumbre: potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, peste nici 30 de ani vom mai fi doar un milion şi jumătate de moldoveni.