Primiţi urătorii?! În ajunul Sfântului Vasile moldovenii au pornit prin sate cu uratul (FOTO/VIDEO)

Urăturile răsună astăzi pe ulițele mai multor sate din ţară. În ajun de Sfântul Vasile pe stil vechi, tinerii din comuna Hîrjauca, raionul Călăraşi, se adună în cete, se deghizează în diverse personaje şi merg din casă în casă cu ''Malanca'', un obicei specific localităţii. La rândul lor, gazdele îi răsplătesc pe urători cu bani, dulciuri şi colaci.

Cetele de urători din satele Palanca şi Mîndra s-au adunat la primăria din Hîrjauca, unde l-au urat întâi pe primar, care poartă numele Vasile.



Fiecare ceată e condusă de un tânăr deghizat în preot, care sfinţeşte fiecare gospodărie. Băieţii le urează gospodarilor belşug, linişte, iar dacă au fete mari - să-şi găsească ursitul.



"Malanca este o tradiţie foarte veche. Eu am aşteptat să vină cetele, am ascultat urăturile, iar acum mă duc acasă că am îngheţat de frig", a spus o femeie.



"La noi această tradiţie se păstrează şi este foarte plăcut. Acum o să vină cu "Malanca" şi băieţii din alt sat şi o să-i întâlnim aşa cum se cuvine", a explicat un bărbat.



O altă tradiţie este ca băieţii care fac parte din ceată să oprească maşinile care merg pe drum. Iar şoferii care vor să-şi continue drumul trebuie să le dea bani.

"Malanca" este o tradiţie de sute de ani, care este păstrată cu sfinţenie în satele din comuna Hîrjauca, meleaguri populate în trecut de ucraineni.

Fiecare tânăr din localitate învaţă urătura în limba ucraineană, iar unii dintrei ei au moştenit încă de la străbuni costumele:



"Pe unde merge Malanca? Adică, cum să vă explic, s-ar traduce "Malanca trece pe aici şi ne auzim peste tot în tot satul".



"Potrivit tradiţiei, în gospodăriile unde se merge cu Malanca , casele sunt curăţate de duhurile rele pentru tot anul. Adică tot anul viitor în aceste case nu va mai fi rău, lucruri necurate, ci doar bine şi belşug".



Şi fetele nemăritate aşteaptă cetele de băieţi ca să fie urate.



"Malanca este o baladă în care se vorbeşte despre o fată frumoasă, dar nemăritată. Băieţii merg din casă în casă şi urează gospodarii. Cântecul este învăţat din generaţie în generaţie".



Banii câştigaţi de urători sunt folosiţi în scopuri caritabile.



"De exemplu, ceata din satul Mîndra a dat ajutor la biserică, au construit trotuar în faţa bisericii, au reparat staţia de aşteptare din sat. În Hîrjauca, banii au fost oferiţi ca ajutor pentru construirea gardului de la cimitirul din sat", a precizat Vasile Manuil, primarul comunei Hîrjauca.



Mâine dimineaţă, băieţii merg pe la casele gospodarilor care poartă numele Vasile pentru a-i semăna.