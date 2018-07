Primii struguri de masă din acest an s-au ivit pe tarabele din piață. Cât costa un kilogram

A început recoltarea strugurilor. Specialiştii spun că a fost un an mai dificil pentru viţa-de-vie comparativ cu 2017. Cu toate acestea, autorităţile speră că vom avea o recoltă mai mare decât anul trecut.



"Cum observaţi, plantele sunt tinere. Dacă ne uităm chiar după lemnul multianual şi avem o încărcătură forte mare"



Cea mai mare producţie de struguri, de peste 675 de mii de tone, a fost înregistrată în ţară anul trecut.



"Se reînnoiesc plantaţiile viticole cu soiuri de masă. Viticultorii aplică tehnologii mai avansate şi de acee şi producţia globală de struguri creşte şi productivitatea la hectar de asemene creşte", a declarat Valeriu Cebotari, consultant principal în serviciul politici şi reglementări în sectorul vitivinicol .



În ţară sunt 130 de mii de plantaţii viticole. Roman Brăguţă din Durleşti are 2,5 hectare de viţă-de-vie. Pentru a avea un profit mai mare, acum şapte ani a renunţat la soiurile tehnice şi a plantat soiuri de masă. Anul acesta e pentru prima dată când culege strugurii atât de devreme.



"Am sărit din iarnă în vară şi anul acesta producţie avem cu 2 săptămâni mai timpuriu, atât la strugurii de masă, cât şi alte culturi care sunt la noi în ţară."



Viticultorul ne-a explicat şi de ce pentru un kilogram de struguri de masă roşii achităm de două ori mai mult decât pentru cei albi.



"La noi în ţară noi putem produce mai calitativ strugurii roşii, deoarece avem decalajul între temperatură zi - noapte şi putem să obţinem o culoare mult mai bună. Din acest motiv pe piaţa noastră strugurii roşii au un preţ la ziua de azi dublu", a spus Roman Băguță, viticultor.



Din cauza lipsei braţelor de muncă, bărbatul a reuşit să angajeze la lucrul în câmp doar de doi lucrători. Uneori apelează şi la ajutorul familiei.



"Tăiem lăstarii lungi ca să poată trece tractorul şi dăm frunza jos dimprejurul strugurului ca să nu stee înăduşită poama şi să nu stee la umbră, să poată să se coacă", a zis Roman Băguță, viticultor.



Primii struguri au apărut deja în vânzare. Comercianţii spun că, deocamdată, fac rânduri la tarabe doar cei mai pofticioşi.



"Mai mult aşa pofticioşii că preţul e aşa, ca primul"



"Ele o să scadă de pe o zi pe alta. Până duminică, săptămâna viitoare o să fie 20,18 lei"



Mulţi cumpărători aşteaptă însă ca strugurii să se ieftinească.



"Mi se pare cam scumpă şi nu e îndeajuns de coaptă. Mai târziu voi cumpăra"



"Vreau să vă spun că pentru pensionari totul este scump. Întrucât e producţie autohtonă se putea să fie şi mai ieftin."



Un kilogram de struguri costă în pieţe între 20 şi 40 de lei.