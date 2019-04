Primii pui de găină din acest an au apărut la ţară. Ce spun gospodarii

Foto: impactingorj.com

Primii pui de găină au apărut la ţară. Din cauza vremii reci pentru această perioadă, mulţi gospodari aleg să îi ţină în casă şi le oferă vitamine. Este şi cazul Valentinei Paladii din satul Sărata Veche din raionul Fălești.



Puii au apărut din incubator acum două săptămâni.



"Deja când scoatem din incubatorul, facem călduț în casă, îi punem iată, îi îngrijim, îi hrănim. Am pus gălbenuș de ouă, numai gălbenuș fiert bine, și am pus crupă și am pus granuri, aceste cumpărate din farmacie, și morcov, și am ras prin răzătoare mărunțică și am amestecat și le dau. Și le dau ceai de urzică", a declarat Valentina Paladii, gospodină din satul Sărata Veche, Fălești.



Mătușa Valentina spune că puii de la cloșcă sunt mai rezistenți.



"De la cloșcă ei sunt mai puternici, mai bine merg, mai rezistenți. Dacă îi cauți bine și merg bine, nu bolesc, atunci în septembrie mai apare câte un oușor, ies mai ouăle dintr-însele. Și fac niște oușoare mititele ca de hulub. Eu îi cresc, eu îi îngrijesc, eu caut de păsări", a zis Valentina Paladii, gospodină din satul Sărata Veche, Fălești.



Iar Anastasia Baxan spune că de îndată ce vremea se va încălzi va pune ouăle sub cloșcă.



"Nu a chicat încă, încă e frig, încă e frig Dacă găina e mare, până la 17 ouă punem la găină, dar dacă mai mititică douăsprezece, unsprezece. Anul trecut am pus douăsprezece și au ieșit nouă. Ei sunt mai puternici decât cei de la incubator. Mai ales acum, dacă chică degrabă, apoi sunt puternici", a spus Anastasia Baxan, gospodină din satul Sărata Veche, Fălești.



În piețele din nordul țării, un pui de găină costă, în medie, cu zece lei.