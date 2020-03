Primii castraveţi moldoveneşti pot fi găsiți deja în magazinele din Capitală

Grigore Bunduchi din satul Buțeni, raionul Hîncești, cultivă castraveți de mai bine de trei ani. Agricultorul a început a strânge prima recoltă acum o săptămână, iar zilnic adună jumătate de tonă de castraveți, doar că nu prea are cui îi vinde așa că este nevoit să taie din preț."Piața ne cam dă de gol în acest an. Sperăm să se reguleze treaba, să oprească cei care aduc de peste hotare marfă, să mai încetineze. Când îi prea mult pe piața, prețul nostru cade", a spus Grigore Bunduchi, agricultor.Fermierul spune că, în acest an, recolta este bogată, doar că îi este foarte greu să vândă marfa."Noi postăm și pe rețele de socializare. Mulți vor livrare și suntem gata să facem livrările la domiciliu",a spus Grigore Bunduchi, agricultor.Și alți fermieri se arată îngrijorați de situația în care se află. Ei spun că singura lor scăpare erau piețele agricole, doar că acestea au fost închise din cauza pandemiei."Avem castraveți care încă nu-s în rod, dar cred că peste zece zile, două săptămâni maxim, o să fie deja în rod. Investițiile și cheluielile sunt foarte mari, nu știm la ce o să ajungem până la urmă, unde o să-i realizăm și ce o să fie", a spus Lucia Cașineanu, antreprenoare.Pe de altă parte, în supermarketurile din Capitală castraveții se vând la un preț de trei ori mai mare decât la producători."Acesta este prețul castraveților moldovenești."Din cauza prețului pipărat, oamenii evită să cumpere castraveți."Nu este normal. Sunt fără omenie.""Sigur că este scump, dacă ei sunt moldovenești. Dar eu nici nu cred că ei sunt moldovenești."Prețul unui kilogram de castraveți de la producător variază între 27 și 35 de lei.