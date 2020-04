Primii cartofi crescuţi în serele moldoveneşti au apărut în vânzare. Cât costă un kilogram (FOTOREPORT)

Primii cartofi crescuţi în serele moldoveneşti au apărut în vânzare. Direct de la producători, kilogramul poate fi găsit cu 15 lei. De o roadă generoasă se bucură fermierii care au folosit o tehnologie mai nouă de creştere a legumelor numită "mulcirea solului". Aceasta pesupune sădirea cartofului şi dezvoltarea lui în paie.Datorită acestei tehnologii, se păstrează umiditatea din sol, iar cartofii ies mai frumoși, mai netezi și mai curați. Totodată, paiele feresc cultura de razele directe ale soarelui.Andrei Moisei din satul Telița, raionul Anenii, este agricultor începător. În luna februarie, fermierul a sădit primul lot de cartofi, după tehnologia mulcirii prin paie pe o suprafață de cinci ari.Bărbatul mai are o altă seră unde a sădit cartofi după metoda tradiţională. Cu ajutorul paielor el a strâns însă o roadă mult mai bogată."Am văzut undeva în România și am zis: dă să încercăm. Am făcut toată procedura: înainte de a planta, a fost frezat pământul, făcute rândurile, am plantat cartofii. Când au ieșit din pământ, le-am făcut o mulcire cu paie", a spus Andrei Moisei, agricultor.Solul sub paie își îmbunătățește structura, iar cartofii obțin tot ceea de ce au nevoie pentru creștere și dezvoltare. Datorită paielor, cultura nu suferă de secetă și dă roadă mare. Totodată, paiele nu dau voie paraziţilor să atace planta. Fermierul spune că, deşi este o perioadă de criză, are unde să-şi vândă marfa şi se bucură de mulţi cumpărători."Mersi, este Facebook, sunt grupuri. Până când avem comandă, chiar nu avem scoși cartofi, dar comenzile sunt rezervate. Cartoful din această seră e rezervat tot", a spus Andrei Moisei, agricultor.