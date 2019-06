Primii ardei moldoveneşti au apărut deja în vânzare. Cât costă un kilogram

Primii ardei moldoveneşti au apărut deja în vânzare. Legumele au fost crescute în sere, unde, acum câteva zile, agricultorii au cules prima roadă. Potrivit acestora, preţul ardeilor graşi autohtoni a rămas neschimbat faţă de anul trecut. Direct de la producător aceştia pot fi cumpăraţi cu 30 de lei kilogramul.



În satul Puhăceni din raionul Anenii Noi, aproape jumătate dintre localnicii cresc legume în sere.



"La noi aproximativ se cultivă în jur de 30 de hectare de legume în seră. Dintre care sunt 50 la 50. Sunt 15 hectare de ardei, şi 15 de roşii", a spus primarul satului Puhăceni , Denis Plămădeală.



Pe lângă funcţia de primar al localităţii, Denis Plămădeală, este şi un agricultor împătimit. Familia lui deţine mai multe sere cu ardei şi roşii pe o suprafaţă de aproximativ 30 de hectare.

Agricultorii sunt mulţumiţi de calitatea legumelor.



"Chiperii iacătă, îs foarte frumoşi. Aceştia îs sortul Vatra. În partea cealaltă, sunt sorul Loto. Iaca pe vineri, sâmbătă, iaca noi la 300 de kilograme o să le culegem.



Ardeii graşi vor începe să se ieftinească în aproximativ două săptămâni. Tot atunci, vor abunda în roşii coapte şi serele Nataliei Plămădeală.



"Pe întâi, am făcut prima salată, am gustat-o. Primele roşii am cules de pe 5 soti cam vreo 10 kilograme. Îs foarte gustoase", a spus agricultorul, Natalia Plămădeală.



În aproximativ jumătate de lună, Natalia Plămădeală speră să strângă câte 300 de kilograme de roşii din serele ei. Direct de la producător, legumele vor putea fi cumpărate cu aproximativ 25 de lei kilogramul. Agricultorii spun că acestea se vor ieftini aproape de luna august, când vor apărea primele roşii de câmp.