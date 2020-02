PRIMELE VITAMINE. În pieţe au apărut deja în vânzare primele urzici

"La noi în sat, aşa cum spune obiceiul lăsat de străbuni, se pregăteşte urzică. Avem nevoie de două cepe, o frunză de dafin, piper negru, sar, ulei, puţin făină prăjită şi asta e tot. O fierbem, apoi o pisăm bine şi o punem la prăjit cu făina, împreună cu condimentele şi puţin usturoi la urmă", a spus gospodina, Ana Şeremet."Pun urzică şi în zeamă, şi în salată, pentru că e proaspătă, şi în tocănică, prăjesc ceapă cu făină şi usturoi. Cumpără lumea, dar ea acum e puţin mai scumpă. Mai târziu o să fie mai ieftină"." Eu, de exemplu, o dau prin apă fierbinte şi mă strădui să o mănânc cât mai proaspătă, pentru că are vitamine mai multe. Nu o fierb mult"."Este foarte sănătoasă, să o mănânci şi pregătită, şi crudă"."Chiar e foarte devreme, pentru că iarnă practic nu am avut. Mă gândesc cu frică la ce o să fie mai departe. Mi-am cumpărat leurdă pentru o salată cu ouă, ulei, maioneză şi leurdă. Am dat pe o legătură de leurdă cinci lei. - Credeţi că e scump? - Pentru salariile noastre, da".Urzicile conţin substanţe proteice, vitaminele A, B2 şi C, dar şi săruri minerale. La fel de sănătoasă este şi leurda. Ea este indicată în special celor care au hipertensiune şi, totodată, scade nivelul colesterolului.