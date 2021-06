Primele reacții la anunțul nașterii fiicei ducilor de Sussex. Palatul Buckingham și Boris Johnson transmit felicitări

Au apărut primele reacții după anunțul Prințului Harry și lui Meghan Markle cu privire la nașterea fiicei lor, Lilibet Diana – Palatul Buckingham a transmis că membrii familiei regale sunt „încântați de auzul veștii nașterii fiicei ducilor de Sussex”, iar premierul Boris Johnson a transmis felicitări cuplului princiar, relatează Reuters, citat de digi24.ro.

„Regina, Prințul de Wales, Ducesa de Cornwall, ducele și ducesa de Cambridge au fost informați și sunt încântați de vestea nașterii fiicei ducelui și ducesei de Sussex”, a transmis Palatul Buckingham într-un comunicat oficial.

O reacție a venit și din partea prim-ministrului guvernului britanic, Boris Johnson: „Multe felicitări ducelui și ducesei de Sussex pentru nașterea fiicei lor”.

