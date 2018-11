Primele ninsori în țară au provocat 32 de accidente. Două persoane au murit, iar 38 au fost rănite

Iarna a venit prea devreme și a pus stăpânire pe Moldova. Două persoane au murit, iar 38 au fost rănite, timp de o săptămână din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pe traseele din țară au avut loc 32 accidente rutiere.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, după ce a scris pe o rețea de socializare mai multe recomandări pentru șoferi.

"Cu regret, săptămâna trecută, din cauza condițiilor meteo, pe traseele din țară au avut loc 32 accidente rutiere soldate cu 2 persoane decedate și 38 traumatizate.

Data din calendar ne arată că încă e toamnă, iar prognoza meteo ne prevestește în continuare iarnă cu cer noros, precipitații abundente și minime de până la -2 grade Celsius.

Important este:

să aveți autoturismele echipate de iarnă,

să adaptați viteza la condițiile de drum și să fiți cu ochii în patru la volan.

Imaginile sunt de săptămâna trecută și ne arată că natura ne poate pune la încercare oricând", a scris Alexandru Pînzari, șeful IGP.

PUBLIKA.MD aminteşte că astăzi cerul va fi noros. Pe alocuri va ninge slab. Izolat, se vor forma ceață şi polei slab. Pe drumuri ghețuș. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat.



La Briceni şi Soroca vor fi cinci grade sub zero, iar la Bălţi termometrele vor indica minus 4 grade. La Orhei se aşteaptă minus trei grade Celsius. La Tiraspol se vor înregistra două grade frig, iar la Leova minus 1. La Comrat şi Cahul temperaturile nu vor depăşi zero grade Celsius.



În Capitală, astăzi vor fi minus două grade. În următoarele zile temperaturile vor coborî în orele nocturne până la minus 13 grade, iar ziua vor fi până la minus şase grade.

