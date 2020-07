Primele mure autohtone s-au copt. Care este preţul unui kilogram

Primele mure autohtone s-au copt, cei drept cu întârziere de aproape două săptămâni. Se întâmplă din cauza temperaturilor anormale înregistrate în această iarnă şi primăvară.Antreprenoarea Irina Pompuş, din satul Teleşeu, raionul Orhei, deţine o plantaţie pe o suprafaţă de aproape un hectar. Femeia spune că şi înghețurile i-au compromis aproape jumătate din recolta preconizată. Din cele două soiuri pe care le are , cel timpuriu i-a jucat festa, aşa că şi-a pus toată speranţa în cel de-al doilea, care deocamdată, nu s-a copt.Dacă în anii precedenţi, în mod normal, începea să strângă murele în luna iunie, în acest an, totul a luat-o razna."Ambele soiuri au fost afectate de iarna care a fost anormală, de înghețurile de primăvară care au fost târzii și destul de mari, la un moment dat era - 11 grade. Și în timp ce soiul Triple Crown s-a restabilit destul de bine, soiul timpuriu Arapaho a suferit foarte mult."Anul trecut, antreprenoarea s-a bucurat de o recoltă de pestecinci tone de mure, care au ajuns şi în Rusia."De regulă, vindem murele la toate târgurile care se organizau, anul acesta lucrurile sunt incerte, nu e clar dacă vor fi sau nu desfăşurate, acum mai mult mergem spre livrări online. Preţul este de 65 lei per kilogram la moment."Nutriţioniştii spun că murele au foarte puține calorii şi ajută foarte bine în curele pentru slăbire. Acest fruct conține cantități mari de acizi grași, vitamine, minerale și glucide."Aceşti antioxidanţi sunt benefici pentru orice persoană, în scopul menţinerii sănătăţii, dar în special pentru reîntinerirea organismului. Murele au un conţinut înalt de vitamina C, minerale care pe parcursul verii sunt foarte, foarte recomandate ca să le consumăm pentru reminelizare organismul. Murele sunt foarte bune pentru susţinerea sistemului imunitar, pentru detoxifierea ficatului."Anul trecut în Moldova erau înregistrate circa 160 de hectare de mure.