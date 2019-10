Primele măsuri împotriva poluării intră în vigoare la New Delhi

Măsuri destinate atenuării nivelurilor crescute de poluare atmosferică intră în vigoare începând de marţi la New Delhi, după ce calitatea aerului în capitala Indiei s-a degradat semnificativ în ultimele zile, scrie agerpres.ro. "Vom distribui măşti anti-poluare şcolarilor începând de săptămâna viitoare, însă data exactă nu a fost stabilită încă'', a declarat pentru AFP un responsabil municipal.Experţii sunt foarte circumspecţi în ceea ce priveşte eficacitatea acestei scheme, utilizate de mai multe ori din 2016, în special din cauza numărului mare de excepţii - pentru vehiculele pe două roţi sau pentru şoferiţe.Deşi poluarea în capitală se ridică deja la niveluri nocive, este încă departe de maximele sufocante pe care ar urma să le atingă spre finalul lunii, după festivalul Diwali, sărbătoare hindusă a luminilor, care se va desfăşura anul acesta pe 27 octombrie.Marţi, la ora locală 15:00 (09:30 GMT), ambasada americană la New Delhi a înregistrat o concentraţie atmosferică de particule în suspensie PM2,5 de 80 de micrograme pe metru cub. Potrivit recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, această concentraţie nu trebuie să depăşească o medie zilnică de 25 de micrograme pe metru cub.În ziua următoare sărbătorii Diwali, concentraţiile de PM2,5 depăşesc 1.000 în anumite regiuni.Poluarea atmosferică din New Delhi, unde se înregistrează unul dintre cele mai periculoase niveluri pentru sănătate din lume, este cauzată de o combinaţie de factori naturali (temperaturi scăzute, condiţii de vânt redus etc) şi umani (incendii pe terenuri agricole, emisii industriale şi provenite de la automobile, încălzirea locuinţelor etc).În 2017, poluarea atmosferică a provocat 1,2 milioane de decese premature în India, potrivit estimărilor unui studiu apărut anul trecut în revista ştiinţifică The Lancet.