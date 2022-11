Primele imagini spectaculoase realizate de camerele de la bordul capsulei Orion, în drumul acesteia spre Lună, publicate de NASA

NASA a publicat primele imagini spectaculoase realizate de camerele de la bordul capsulei Orion, în drumul acesteia spre Lună. În imagini se vede Pământul, de la o distanță de aproape 100.000 de kilometri. Capsula este echipată cu 16 camere în interior și în exterior pentru a documenta călătoria istorică.

NASA a lansat miercuri spre Lună racheta Artemis I, considerată cea mai puternică din lume.

Dacă totul va decurge conform planului, capsula rachetei se va întoarce pe Pământ, după ce îşi va demonstrat siguranța, la sfârșitul anului. Acest lucru va oferi datele de care are nevoie NASA pentru a începe pregătirea pentru Artemis 2, care va avea un echipaj uman la bord.

Misiunea programată pentru anul 2024 nu va include însă o aselenizare.

Revenirea oamenilor pe Lună se aşteaptă că va avea loc în 2025. Misiunile viitoare vor lucra și la instalarea Stației Gateway pe orbită, cu scopul de a crea o prezență umană permanentă în jurul Lunii.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X