Primele imagini de la căsătoria lui Richard Gere cu Alejandra Silva. Cum au arătat cei doi

Celebrul actor din "Pretty Woman", în vârstă de 68 de ani, şi Alejandra Silva, în vârstă de 35 de ani, au organizat o petrecere fastuoasă la un ranch din afara oaşului New York, în data de 6 mai, pentru a celebra uniunea lor.Asemeni unei poveşti din film, Alejandra a mărturisit că l-a găsit pe bărbatul vieţii sale, "eroul şi cavalerul meu". "Eram cumva pierdută, fără lumină, iar viaţa mea a căpătat sens atunci când l-am cunoscut pe el. Am avut sentimentul că mi-a fost predestinat pentru a-mi arăta adevărata cale'', a spus activista de origine spaniolă, scrie agerpres.ro Este cel de-al treilea mariaj pentru Richard Gere, care a mai fost căsătorit cu top modelul Cindy Crawford (1991- 1995) şi cu actriţa Carey Lowell (2002 - 2016), cu care are un fiu. Alejandra a fost şi ea căsătorită cu Govind Friedland, cu care are un fiu de cinci ani, Albert.