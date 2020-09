Primele gaze naturale din Marea Neagră ar putea intra în gazoductele României pe la mijlocul anului viitor

Primele gaze din zăcămintele din Marea Neagră care fac obiectul Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia din largul Marii Negre al Black Sea Oil & Gaz, ar putea intra în sistemul naţional de transport undeva la mijlocul anului viitor, a declarat, joi, preşedintelui Grup Servicii Petroliere, Gabriel Comănescu, citat de Agerpres.

Acesta a participat joi la demarării lucrărilor la conducta submarină din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia - MGD, eveniment la care au fost prezenţi şi premierul Ludovic Orban, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman.

”Acest proiect este integral proiect românesc, realizat cu echipe de specialişti româneşti, cu români, cu echipamente româneşti. Am început de câteva zile instalarea conductei subterane. Distanţa până la contactul cu apa este de 150 de metri, iar în total are 1,5 kilometri. Conducta submarină trece pe sub plajă. Urmează, după ce se sapă această sondă, tragerea conductei prin sondă, în câteva zile (...) În luna noiembrie estimăm că se va instala platforma de producţie, urmând ca undeva sfârşitul lui decembrie platforma Uranus să intre în funcţiune pentru foraj. Cu ajutorul lui Dumnezeu, şi să sperăm că ne ajută şi vremea, undeva la mijlocul anului următor primul gaz va intra în sistemul naţional de transport", a spus Comănescu.

El a subliniat că proiectul este foarte important, iar România ar putea deveni exportator de gaze.

”România are şanse majore să oprească importurile de gaze şi să poată să folosească banii pe care îi scoatem din ţară în alte investiţii. Este primul proiect, urmează Neptun Deep, Trident Lukoil. Din punctul meu de vedere, cu aceste descoperiri din Marea Neagră, România poate să devină net exportator, nu importator", a explicat şeful GSP



Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia (proiectul MGD), primul proiect de dezvoltare a gazelor naturale din platoul continental românesc al Mării Negre care va fi construit după anul 1989, are capacitatea de a acoperi în prima fază 10% din cererea de gaze naturale a României.

Costul proiectului este de 400 de milioane de dolari, iar aproximativ 70% din totalul activităţilor contractate vor proveni din România.