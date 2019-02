Primele fotografii din NOUL SEZON al "Game of Thrones". Când va apărea prima serie (FOTO)

Au fost dezvăluite primele fotografii din cel de-al optulea sezon al serialului ''Game Of Thrones''.

Compania HBO le-a publicat pe reţelele de socializare, pentru a-i ţine în suspans pe fanii sagăi fantastice.

Ultimul sezon, alcătuit din şase episoade, va fi lansat în luna aprilie şi va aduce deznodământul bătăliei pentru Westeros.

HBO a evitat scurgerea de informaţii despre ultima parte a acestei francize de succes, de aceea imaginile recent publicate nu oferă prea multe detalii.

În poze apar Daenerys Targaryen lângă John Snow, Cersei Lannister pe Tronul de Fier, dar şi alte personaje îndrăgite. ''Game of Thrones'' este bazat pe seria de romane fantastice semnate de George R. R. Martin ''A Song of Ice and Fire''.

Primul episod din cel de-al optulea sezon al serialului va fi difuzat pe 14 aprilie.