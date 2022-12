Primele facturi compensate. Unii s-au îngrozit de sumele pe care trebuie să le plătească

Oamenii au primit primele facturi compensate pentru consumul de gaze naturale, pentru luna noiembrie. În timp ce unii sunt mulţumiţi de gradul de vulnerabilitate în care au fost incluşi şi de ajutorul la factură pe care l-au primit, alţii - nu.

Mihail Amariei din satul Hogineşti, raionul Călăraşi povesteşte că locuieşte în casă doar cu soţia sa. El sune că a folosit gazul doar pentru a face mâncare sau pentru a încălzi apa caldă, însă factura pe care a primit-o, chiar dacă este compensată, este de cel puţin patru ori mai mare decât anul trecut.

"Mi-a venit 263 de lei de lei, dar am plătit 108 lei.

reporter: În ce categorie de vulnerabilitate sunteţi?

- Da eu ştiu! Ştii cât plăteam în alţi ani numai baia şi pentru mâncare? 50 -60 de lei, niciodată mai mult", ne-a spus Mihail Amariei.

O altă locuitoare a satului Hogineşti, raionul Călăraşi, ne-a mărturisit că locuieşte într-o casă împreună cu soţul şi doi copiii. Pentru a avea o factură mai mică au încălzit doar primul etaj al locuinţei. Chiar şi aşa, consumul şi, respectiv, preţul pe care trebuie să-l achite va fi destul de mare.

"Am avut în jur la 180 de cuburi. Copiii pleacă la şcoală, soţul la lucru, eu rămân cu copilul mic la primul etaj, iar pe al doilea îl închidem. Anii trecuţi tot aşa consum aveam, dar era cu 4 lei şi era mult mai ieftin", ne-a spus femeia.

Alţi consumatori spun că sunt mulţumiţi de mărimea compensaţiei pe care au primit-o, iar unii chiar nu s-au înregistrat deloc pe compensatii.gov.md.

"Am primit ieri factura, m-am uitat şi mi-a plăcut ceea ce am văzut. Eu de gaz mă folosesc doar pentru plită, facem mâncare. Am avut 14 cuburi, dar am economisit, să nu credeţi că aşa. Este bună scutirea asta care mi-a dat-o, în alţi ani tot cam atâta plăteam", ne-a comunicat o altă femeie.

Premierul Natalia Gavriliţa şi ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, au declarat, vineri, că încă nu au primit factura pentru gaz. Gavriliţa a declarat că familia ei a refuzat să primească compensaţii. Ministrul Justiţiei însă a refuzat însă să spună ferm dacă s-a înregistrat pentru a primi compensaţii sau nu.

"Nu am primit, dar eu, de exemplu, fac economii. Acum am închis căldura de tot, pentru că e acceptabil în casă având în vedere cum este temperatura", a declarat Sergiu Litvinenco.

Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a anunţat că unii consumatori vor primi cu întârziere compensațiile în facturile pentru gaz, pentru luna noiembrie. Se întâmplă pentru că au fost identificate cazuri când gradul de vulnerabilitate socială a unora dintrei ei, indicat în facturi, diferă de statutul stabilit de Guvern prin intermediul platformei www.compensatii.gov.md. Ceban a mai precizat că erorile financiare vor fi înregistrate ca plată în avans, iar recalcularea lor se va regăsi în factura pentru luna decembrie, care va fi expediată consumatorilor la începutul lunii ianuarie.