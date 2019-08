Primele declarații ale șefului postului vamal Cahul, Vasile Bacalu, după ce a fost eliberat din izolator

Vasile Bacalu, şeful postului vamal Cahul, care este şi soţul deputatei Partidului Democrat, Elena Bacalu, a fost eliberat din izolator. Decizia a fost luată astăzi de magistraţii judecătoriei Cahul, care au respins cererea procurorilor de a-l aresta. Bacalu figurează într-un dosar de contrabandă cu țigări. El însă se declară nevinovat şi susţine că este vorba despre o răfuială politică.

"Se respinge ca neîntemeiat demersul procurorului privind arestarea preventivă faţă de Bacalu Vasile. Bacalu Vasile este eliberat din stare de reţinere imediat."



Decizia l-a emoţionat până la lacrimi.



"Reporter: Cum comentaţi acuzaţiile procurorilor?

Vasile Bacalu: Dosar fabricat.

Reporter: Are legătură cu activitatea politică a soţiei?

Vasile Bacalu: Da, mă gândesc că da.

Reporter: Dumneavoastră nu aţi fost implicat în acele scheme?

Vasile Bacalu: Nu am avut nici o tentativă. Am fost apărătorul ţării tot timpul. Am stat în tranşee o lună de zile şi acum cineva m-a făcut contrabandist. Am emoţii."

Avocatul susţine că Vasile Bacalu a fost reţinut ilegal.



"Este evident faptul că nu există nici bănuială rezonabilă că domnul Bacalu ar fi comis careva infracţiune. Mai mult, astăzi am constatat că dosarul penal este pornit doar în baza unui comunicat de presă care a fost plasat pe site-ul oficial al DIICOT-ului în România", a menționat Vladislav Roșca, avocat.



Pe de altă parte, procurorul Andrei Iepure, cel care instrumentează cazul, a evitat să comenteze dacă reţinerea a avut loc cu abateri.



"Reporter: Decizia de astăzi cum o comentaţi?

Procuror: Doamna reporter, am spus, nu vă ofer careva detalii."



Șefului postului vamal Cahul, Vasile Bacalu, a fost reținut în data de 31 iulie pentru 72 de ore, de către Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului de Interne şi procurorii raionului Cahul. Bacalu figurează într-un dosar de contrabandă cu țigări.

Potrivit ordonanţei de reţinere, el este bănuit că a facilitat un grup infracţional să treacă peste frontieră, în România, ţigări în valoare de 1,5 milioane de lei.

El riscă până la 10 ani de închisoare.