Primele declarații ale prim-miniștrilor în cadrul ŞEDINŢEI COMUNE a Guvernului Moldovei și României

La Palatul Victoria din Bucureşti se desfăşoară astăzi Şedinţa Comună a Guvernului Republicii Moldova şi cel al României.

În deschiderea evenimentului, oficialii și-au mulțumit reciproc pentru susținere. Premierul României a evidențiat faptul că proiectele României și Republicii Moldova trebuie puse în practică cât mai curând.

"Îmi face o plăcere deosebită să găzduim astăzi la București o nouă ședință comună a Guvernului României și Republicii Moldova.

Vreau să le urez bun venit domnului prim-ministru Pavel Filip, domnului vice prim-ministru, domnul Iurie Leancă, tuturor membrilor guvernului Republicii Moldova.

Consider că această întâlnire este deosebit de importantă, mai ales că se desfășoară în an centenar, an în care România sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire.

Pentru noi, în acest an deosebit de important, trebuie să avem în vedere inculsioarea relațiilor bilaterale, economice și comerciale dintre cele două țări. În cursul discuțiilor vom aborda puncte concrete de cooperare, de impulsionare a cooperării între cele două țări și sper ca la sfârșitul acestei întâlniri să vorbim despre lucrurile pe care le-am realizat, decis și să impulsionăm ca proiectele pe care le avem să fie accelerate și puse în practică cât mai curând", a spus premierul României, Viorica Dăncilă.