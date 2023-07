Primele declarații ale medicului care a fost filmat în timp ce vorbea cu o pacientă vorbitoare de rusă: Primesc amenințări cu moartea

Medicului care a fost filmat în timp ce vorbea cu o pacientă vorbitoare de rusă a făcut primele declarații și a explicat cum de fapt stau lucrurile. Doctorul a fcut unele precizări pentru Ziarul de Gardă și a explicat că discuția ar fi fost mult mai lungă, iar în imaginile video au fost incluse momente rupte din context „pentru a da o tentă politică”.

„În ziua de marți, înainte de operație, am intrat în salon. Pacienta a spus că are emoții. Noi am vorbit pe diferite teme. Videoclipul a fost redactat, au fost scoase din context fraze. Conversația a avut un ton de glumă ca să îi scot stresul înainte de operație. A fost montat așa încât să pară o instigare la ura, dar discuția a fost mult mai lungă. Am vorbit în primul rând despre operație, cum va avea loc”, a explicat doctorul-chirurg pentru Ziarul de Gardă.