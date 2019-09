Primele declaraţii ale martorilor la accidentul tragic de pe strada Alba Iulia din Capitală

Martorii accidentului tragic care a avut loc în această după-amiază spun că automobilul de model Porsche circula cu viteză excesivă şi a lovit troleibuzul care urma să oprească la staţia plină cu oameni. La volanul maşinii era o şoferiţă, iar în automobil se mai aflau doi pasageri.

"Mașina venea. Venea cu viteză mare din vale. Troleibuzul mergea regulamentar. Şi drept cu viteza în troleibuz, troleibuzul mai să se întoarcă".



"Eram afară, stăteam de vorbă și am auzit cum o mașină se deplasa cu viteză excesivă în deal. Ea zbura. După care am auzit o lovitură și când am fugit în deal am văzut troleibuzul accidentat".

"– Troleibuzul a intrat în mulțime? – Nu. El a fost proiectat pe trotuar, dar nu a fost nimeni… pasagerii troleibuzului au avut de pătimit".



"Nouă ne-a sunat cumătra că a nimerit în accident. A sunat şi a spus ca a fost accident şi să o luăm acasă. A fost transportată cu salvarea".

În urma accidentului un om a murit şi 18 au fost răniţi.

CITEŞTE ŞI: ACCIDENT TERIBIL în Capitală. Un troleibuz a intrat în mulțime. SUNT MULTE VICTIME (LIVE)