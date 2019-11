Primele declaraţii ale lui Ion Chicu în calitate de premier al Republicii Moldova

Republica Moldova a obţinut un nou Guvern, determinat să se angajeze în soluţionarea problemelor care stau în faţa ţării şi a cetăţenilor. A declarat premierul Ion Chicu, după ce a depus jurământul de învestire.

"Astăzi Republica Moldova a obţinut un nou Guvern tehnocrat, determinat să se angajeze în soluţionarea problemelor care stau în faţa ţării, a cetăţenilor. Avem potenţialul necesar, demnitatea şi devotamentul faţă de ţara noastră pentru a înfrunta aceste probleme. Vreau să mulţumesc domnului preşedinte pentru înalta onoare şi încredere de a ne înainta şi a ne încredinţa această misiune foarte importantă. Vreau să mulţumesc Parlamentului Republicii Moldova care a aprobat acest Guvern şi programul lui. Remarc cu satisfacţie că principalele direcţii, principalele acţiuni vizate în programul acestui Guvern se pliază în toatalitate cu recomandările, problemele care sunt specificate în foaia de parcurs menţionat de domnul preşedinte. Această coincidenţă este una firească, deoarece problemele şi provocările care stau în faţa ţării sunt evidente şi soluţia de a rezolva aceste probleme în folosul societăţii este munca asiduuă a fiecăruia dintre noi. Ne vom îndeplini misiunea aşa cum am promis prin acest jurământ, cum am promis în faţa Parlamentului şi cum am făcut-o în faţa cetăţenilor", a menţionat prim-ministrul Ion Chicu.

Totodată, premierul Ion Chicu a declarat că astăzi noii miniştri vor fi prezentanţi colegilor din Ministerele pe care le vor conduce, iar mâine va avea loc prima şedinţă de Guvern, la care va participa şi preşedintele ţării, Igor Dodon.