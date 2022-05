Primele declarații ale lui Igor Dodon, după ce a fost reținut

Fostul șef al statului, Igor Dodon, a venit cu un mesaj, transmis prin intermediul avocaților săi, după ce marți, 24 mai, a fost reținut.



„Nu e prima dată când am devenit ținta unei justiții regizate și dirijate politic. În ultimii ani au fost multe atacuri și am trecut prin diferite campanii de calomniere și de acuzații nefondate. Totuși, niciodată nu s-a procedat într-un mod atât de vădit denigrator ca azi, când anchetatorii au organizat scurgeri selective ale unor imagini sau pur și simplu au manipulat abil cu diferite date, cu scopul de a crea anumite reacții negative la public. Îmi pare rău că s-a procedat în așa mod. Până și în politică trebuie să existe omenie și e grav dacă această omenie a fost sacrificată de dragul unor răfuieli personale cu un lider al opoziției.



Stimați cetățeni, vreau să vă asigur că pentru fiecare element care prezintă interesul procurorilor eu am explicațiile și justificările necesare, pentru a înlătura orice suspiciune sau bănuială de corupție și ilegalitate. Acesta e un dosar politic cusut cu ață galbenă. Și sunt sigur că o judecată corectă și necontrolată politic îmi va da dreptate.



Eu înțeleg foarte bine graba cu care guvernarea a decis să mă ancheteze și să mă rețină. Eu nu mă voi lega de simbolismul acestei zile, ci voi privi lucrurile într-un context mai larg. Maia Sandu și PAS nu pot deloc gestiona situația economică și socială din țară. Asta o înțelege toată lumea, chiar și cei din PAS.



Totul se scumpește, totul se dărâmă, tinerii continuă să emigreze, popularitatea guvernării iarăși a început să scadă, iar partenerii externi le cer să facă cedări serioase privind suveranitatea țării și privind securitatea economică. Totodată, cetățenii se arată tot mai indignați de aceste crize în lanț, ei nu vor ca Moldova să fie parte a conflictului militar și sunt gata să iasă la proteste masive, pentru a cere încetarea acestor „vremuri nebune” și pentru a cere revenirea la normalitate.



În aceste condiții, aflată în impas, guvernarea a procedat așa cum proceda regimul lui Plahotniuc – a identificat principala forță a opoziției, principalul lider cu credibilitate politică și au lovit cu toată forța, prin abuz al justiției, prin hărțuire, prin plasare în arest și prin denigrare mediatică. Guvernarea îl înlătură pe cel de care se teme.”, se arată în mesajul lui Dodon.

Totodată, fostul președinte al statului, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că ar putea fi lipsit de posibilitatea sau dreptul de a comunica o vreme cu cetățenii, însă acesta a dat asigurări că este „cu gândul alături de toți cetățenii Republicii Moldova, care așteaptă revenirea țării la normalitate”.

Reamintim că fostul președinte al țării a fost reținut și plasat în izolator pentru 72 de ore. Dodon este bănuit de îmbogățire ilicită, trădare de patrie, corupere pasivă și finanțarea ilegală a partidului.