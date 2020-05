Primele declarații ale lui Ianis Hagi după ce a fost transferat definitiv de Glasgow Rangers de la Racing Genk

Fotbalistul român Ianis Hagi a făcut primele declaraţii după ce a fost transferat definitiv de Glasgow Rangers de la Racing Genk.Mijlocaşul de 21 de ani este încântat de posilitatea de a juca în continuare la vicecampioana Scoţiei, antrenată în prezent de celebrul fost internațional englez Steven Gerrard."Am semnat cu echipa unde am fost dorit din prima zi, de când am ajuns acolo. E o onoare foarte mare să joc pentru un asemenea club, cu o asemenea istorie. Fanii sunt incredibili."În ultimele 4 luni internaţionalul român a jucat sub forma de împrumut de la clubul belgian Racing Genk, dar a reuşit să impresioneze conducerea şi staff-ul tehnic al lui Glasgow Rangers.Hagi-junior a jucat 12 meciuri şi a marcat 3 goluri în toate competiţiile."Personal, ştiam că mi-am făcut datoria şi erau mulţumiţi de mine din punct de vedere fotbalistic. M-am dus liniştit în vacanţă şi singurul lucrul la care mă gândeam era să rămân sănătos, să mă antrenez, fizic să stau cât mai bine."Pentru această tranzacţie clubul scoţian a trebuit să achite 5 milioane de euro, însă ulterior suma a fost redusă iână la 3 milioane 500 de mii de euro. Ianis Hagi a semnat un contract valabil pentru 5 ani.De-a lungul carierei, el a mai fost legitimat la FC Viitorul Constanţa, clubul patronat de tatăl său, Gheorghe Hagi, şi la Fiorentina, în Italia.