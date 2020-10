Primele declarații ale avocatului Auzeac după incidentul dintr-un restaurant. Cum își explică el comportamentul

Avocatul Serghei Auzeac, care a apărut într-o postare video cum insultă angajatul unui local, consideră că tânărul nu a procedat corect, refuzând să-l deservească doar pentru simplul motiv că nu purta corect masca. ”Oricui i se putea întâmpla”, s-a justificat acesta.

Contactat de PUBLIKA TV, Serghei Auzeac a declarat că, de fapt, a dorit să procure o sticlă cu apă, pentru a-și administra un medicament, pentru că avea tensiunea înaltă.

El a recunoscut că nu a purtat corect masca de protecție, dar spune că are o explicație.



''Fixatorul pentru nas era slab, iar masca a căzut. Era mai jos de nas, recunosc acest lucru. Când s-a apropiat angajatul şi mi-a cerut să fixez corect masca, i-am explicat că nu este posibil, deoarece nu se ţine. El a continuat pe un ton ridicat'', a spus Auzeac



Apărătorul spune că reacţia angajatului l-a enervat, motiv din care a recurs la insulte.



''L-am insultat la final. Am considerat necesar, deoarece acest băiat tânăr, eu fiind mai în vârstă decât el, a refuzat, fără să se consulte cu administraţia, a refuzat să-mi vândă o sticlă cu apă. Eu trebuia să iau o pastilă. Şi am fost nemulţumit'', a declarat Serghei Auzeac.

Cazul a intrat și în atenția ministrului Justiției, Vitalie Nagacevschi, care a declarat că va sesiza Comisia de etică și disciplină.

La rândul său, Auzeac s-a declarat nemulțumit că nimeni de la Ministerul Justiției nu l-a sunat să-i ceară opinia.

”Am văzut că incidentul a intrat în vizorul ministrului Justiției, deși nimeni nu m-a sunat să afle poziția mea ca jurist, ca avocat licențiat. Nu mi-a plăcut extrem de mult acest lucru că nimeni nu a luat legătura cu mine. Am înțeles că va fi sesizată Comisia pentru etică și disciplină. Eu mi-am expus poziția la Uniunea Avocaților. Eu nu am încălcat nimic. Am intrat ca un simplu consumator să-mi cumpăr apă”, a mai spus Auzeac.

