Primele DECLARAȚII ale artiștilor moldoveni, după ce s-au calificat în finala Eurovision Song Contest (VIDEO)

Formaţia Zdob şi Zdub, împreună cu Fraţii Advahov au transmis energie şi stare de bine pe scena de la Torino, Italia, acolo unde se desfăşoară în acest an Eurovision Song Contest.

Fraţii Advahov, participanţi pentru prima dată la concurs, au renunţat la portul tradiţional. Ei au purtat costume alb-negru cu aplicaţii şi pantofi sport. Băieţii de la Zdob şi Zdub, pentru a treia oară la Eurovision, au rămas în stilul vestimentar caracteristic. Showul a inclus mult dans şi au fost combinate stilurile de muzică rock şi folclor.



Fraţii Advahov au mărturisit că au avut parte de o primire călduroasă la Torino şi că publicul, reprezentat de diferite ţări, a împărtăşit acelaşi spirit cu reprezentanţii Moldovei la Eurovision.



"Am avut emoţii enorm de mari. Vreau să vă spun că nu trupa Zdob şi Zdub, şi nu Fraţii Advahov au fost pe scenă. Pe scenă a fost toată Moldova, toată România. Am simţit o susţinere enormă şi pe scenă, şi în sală. A fost o nebunie.", a declarat Vasile Advahov, muzician.



"Ne vom strădui ca în semifinală să reprezentăm ţara frumos, să aducem tradiţia în scena mare, să arătăm lumii ce avem mai frumos în Moldova. Am simţit o susţinere foarte puternică din partea fanilor din partea Diasporei, am primit mesaje de încurajare. Şi la finală să fiţi alături de noi.", a fost îndemnul muzicianului Vitalie Advahov.



La rândul său, solistul formaţiei rock Zdob şi Zdub a recunoscut că este cea mai frumoasă experienţă pe care o trăieşte la Eurovision.



"După doi ani de pandemie toată lumea are nevoie de pozitiv, de veselie, de muzică, de bucurie, să spunem aşa. Pentru lumea care înţelege versurile, textul este foarte actual, foarte interesant, profund. Avem şi folclor la un nivel înalt, frumos şi avem şi rock and roll. Muzica ne uneşte.", a subliniat Roman Iagupov, solistul formaţiei "Zdob şi Zdub".



"Mergem mai departe, spre finală."



Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a declarat că şi-ar dori ca reprezentanţii ţării noastre la Eurovision să câştige concursul de muzică.



"Suntem guvernul crizelor. Aceasta ar fi o criză pe care ne-o dorim foarte mult, să facem faţă acestei provocări - succesului Zdubilor. Să îndrăznim şi să reuşim să organizăm Eurovisionul data viitoare la noi în Moldova.", a spus Sergiu Prodan, ministrul Culturii.



După prima semifinală, alături de Moldova s-au calificat în marea finală Eurovision Elveţia, Lituania, Portugalia, Norvegia, Islanda, Grecia, Armenia, Regatul Ţărilor de Jos şi Ucraina, care e şi una dintre favoritele ediţiei din acest an.



România va evolua în cea de-a doua semifinală, care se va desfăşura în 12 mai.

La sfârşitul lunii februarie, Uniunea europeană de radio şi televiziune, a anunţat că niciun participant al Rusiei nu va participa la concursul muzical. Finala Eurovision Song Contest, în cadrul căreia vor cânta reprezentanţii a 25 de ţări, va avea loc sâmbătă, 14 mai.

La finalul showului, va fi deschis televotingul pentru doar 15 minute. Între timp, ţările participante vor acorda puncte de la 1 la 12 favoritului său. Conform regulamentului, nu au voie să dea apreciere artiştilor care reprezintă propria ţară.

Pe lângă asta, juriul format din cinci membri va evalua prestaţia participanţilor. Va fi desemnat câştigător cel care adună cele de mai multe voturi de la public şi de la juriul profesionist.

Reamintim că Moldova s-a calificat în finala Eurovision Song Contest. Reprezentanţii ţării noastre au evoluat marţi, 10 mai, în prima semifinală cu piesa "Trenuleţul" la Torino, Italia.