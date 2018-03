Primăvara ne aduce verdeaţă! În pieţe au apărut în vânzare primele plante de sezon

Primăvara ne bucură nu doar cu vreme frumoasă, dar şi cu o mulţime de plante de sezon, ce au numeroase beneficii pentru organismul uman. Leurda, urzica, spanacul şi ceapa verde sunt printre cele mai folositoare plante de sezon. Odată cu încălzirea vremii, pe piaţă a început să se comercializeze un şir de plante ce oferă efecte benefice.

Alexandra de profesie este profesoară de biologie, iar de când a ieşit la pensie se ocupă cu vânzarea verdeţurilor. Ea nu ezită să le vorbească cumpărătorilor despre beneficiile aduse de plante. Femeia spune că plantele de sezon sunt la mare căutare, datorită proprietăţilor curative pe care le au.



"O mâncare sănătoasă este aceea care conţine multe plante de culoare verde. Ridică imunitatea omului, iar omul cu imunitatea bună rezistă mai bine la orice boli."



Odată cu începerea postului, cumpărătorii fac cozi la tarabele cu verdeţuri. Ei spun că plantele de sezon îi ajută să trateze multe boli, dar şi îi aprovizionează cu vitamine pe tot parcursul anului.



"Sunt foarte bune, foarte multe vitamine conţin. Mănânci de două ori urzică şi ai vitamine pentru un an de zile. Leurdă chiar azi am cumpărat şi am să fac o salată."



"Oamenii cumpără şi pentru medicamente şi pentru zeamă, de exemplu se folosesc şi pentru înfrumuseţare. Leurda o fac cu ou, cu cartofi, depinde care şi cum cum o iubeşte."



"Are foarte multe vitamine, schimbă sângele şi după o iarnă foarte grea e bine să consumăm verzături. Cum apare, imediat le folosim. Facem borş, facem tocăniţă."



Specialiştii recomandă consumul zilnic al verdeţurilor, deoarece ele sunt bogate în minerale şi vitamine, ce ajută organismul să lupte cu gripa sezonieră. De asemenea, plantele deţin proprietăţi diuretice şi antioxidante, ce ajută la îmbunătăţirea digestiei.



"Este benefic pentru populaţia mai în vârstă, pentru persoane cu hipertensiune, cu colesterolul ridicat, pentru persoane a căror glicemie este ridicată, chiar şi pentru diabetici. Ar fi minunat pentru toţi, pentru a face o profilaţie a asteniei de primăvară", a spus Veronica Kalcev, fitoterapeut.



Potrivit nutriţioniştilor, consumul zilnic de urzică poate favoriza cougularea sângelui şi nu este recomandată pentru persoanele ce au probleme de inimă.

Preţul unei legături de leurdă variază între trei şi cinci lei, iar un kilogram de urzică ajunge să coste până la 70 de lei.