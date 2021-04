Primăvara ne-a adus scumpiri la mai multe produse alimentare. Cât costă legumele și fructele

Dacă în Februarie un kilogram de cartofi costa 8 lei şi 98 de bani, acum prețul este de 9 lei şi 50, adică cu aproape 70 de bani mai mult. Un kg de ceapă poate fi cumpărat cu 3 lei și 60 de bani, cu 2 lei și 20 de bani mai mult decât in Februarie. Preţurile sunt majorate şi la roșii și castraveți. Aceştia au ajuns să coste 34 de lei și 95 de bani și respectiv 47 lei şi 60 de bani pentru un kilogram. Sfecla roşie costa in februarie 6 lei și 98 de bani, iar acum se vinde cu 7 lei și 50 de bani kilogramul. S-au scumpit şi bostani, de la 12 lei şi 26 de bani, la 13 lei și 10 bani.Nici fructele nu sunt mai ieftine. Un kilogram de struguri costă acum 83 de lei și 50 de bani, comparativ cu 77 de lei și 70 de bani cât era preţul în februarie.S-au înregistrat și unele reduceri. 10 oua costau 27 de lei și 37 de bani în februarie, iar acum acestea pot fi cumpărate cu 25 de lei și 90 de bani.Totuşi, cel mai mult s-a scumpit uleiul. O sticlă a ajuns să coste 38 de lei și 75 de bani, pe când în februarie era 35 de lei și 90 de bani. Şi hrișca s-a scumpit, de la 21 de lei și 75 de bani, la 22 de lei și 15 bani.Carnea de porc este vândută cu 98 de lei și 90 de bani, cu doi lei mai mult decât in februarie.Ca urmare a scumpirilor, coşul alimentar Publika TV costă acum 382 de lei şi 16 bani.Potrivit Biroului Naţional de Statistică, au fost înregistrate majorări de preţuri şi la mărfurile nealimentare. Cel mai mult au s-a scumpit combustibil, cu peste 5 la sută, iar medicamentele, utilajele pentru grădinărit, mobila şi detergenţii - cu peste 1.7 % mai mult comparativ cu luna februarie.