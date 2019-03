Primăvara iubeşte curăţenia: Un grup de volunatari s-a mobilizat și au făcut curăţenie într-un parc din Capitală

foto: publika

Sute de oameni şi-au petrecut ziua liberă făcând curat în parcul dintre sectoarele Râşcani şi Ciocana. Tinerii s-au mobilizat pe o reţea de socializare, iar pentru ca acţiunea de salubrizare să fie mai cu spor, au găsit şi un sponsor, care i-a asigurat cu carne pentru grătar.



"Mergem mai departe, acolo jos sunt hârtii, aşa, bravo!"



Dumitru Cebotărescu este antreprenor, dar şi-a făcut timp să aducă în ordine parcul prin care se plimbă des. A ieşit la acţiune împreună cu cei trei fii ai săi.



"Asta este o bună posibilitate de a învăţa de mic copil să aibă grijă de curăţenie, atât prin împrejurul casei, cât şi în societate şi peste tot.Copiilor le-a plăcut şi tare erau indispuși că dimineaţă ploua", a spus Dumitru Cebotărescu, voluntar.



Şi ceilalţi participanţi la acţiune au apreciat ideea organizatorilor.



"Astăzi, parcul arată cam rău, aşa că am decis să strângem deşeurile, ca să lăsăm curat în urmă. Să avem un parc frumos, ca oamenii să se poată plimba pe aici", a zis Alexandru Carasic, voluntar.



"În 10 minute, în parcul Râşcani, eu am găsit un sac de gunoi."



"În cinci minute am găsit sticle, gunoi de la frigărui care cred că de ieri sau de acum două zile au rămas."



"Chiar în iaz am găsit-o şi vă pot spune că acolo mai sunt încă vreo 10 anvelope, cu siguranţă. SCURT!! "



Cât voluntarii strângeau gunoiul, un grup de bucătari încingeau grătarele.



"Gătim nişte cârnăciori, mici foarte gustoși de la producătorii locali. Gătim în jur cam pentru cinci sute / o mie de persoane."



"Noi astăzi aşteptăm mai mulţi oameni decât duminica trecută. Ne-a venit o idee cum să strângem deşeurile din parcuri. Am decis să găsim agenţi economici care să ne asigure cu o porţie de frigărui, ceai şi cafea gratis, dar şi cu o salată. La fel, fiecare primeşte mănuşi şi saci", a declarat Mihail Bagas, organizator.



Deşeurile au fost transportate la o gunoişte autorizată. Acţiunea va avea loc şi duminica viitoare, de data asta într-un parc din sectorul Buiucani.