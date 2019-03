Primăvara iubeşte curăţenia: Un grup de volunatari din Capitală curăţă un parc din sectorul Botanica al Capitalei

Salubrizare de primăvară a început în Capitală. Înarmaţi cu saci pentru gunoi şi mult entuziasm, mai mulţi voluntari au adunat deşeurile reciclabile, dintr-un parc din sectorul Botanica.

Oamenii s-au mobilizat pe o reţea de socializare. Organizatorii susţin că odată ce vine primăvara, parcurile din Capitală trebuie să fie curate.

Vlada Balica a venit împreună cu fiica ei de patru anişori să participe la salubrizare. Aceasta e convinsă că copii de mici trebuie învăţaţi să nu arunce sticle, hârtii pe jos.



"Lumea vine, se odihneşte şi lasă totul după ei, nu mai strâng. Evident, noi permanent participăm la astfel de acţiuni. E foarte multă mizerie, pentru că aici vin gaştele stau, fac grătar presupun, consumă mult şi lasă totul aici", a spus Vlada Balica, voluntar.

Şi pentru că vine des cu familia în acest parc, acest bărbat este nemulţumit că oamenii nu strâng după ei murdăria, dar o lasă în parc.



"Oamenii se odihnesc aici şi lasă gunoiul pe marginea iazului, vântul bate şi totul se duce în apă. Dar iazuri în Moldova sunt puţine aşa că trebuie să le protejăm", a spus alt voluntar, Chiril Ţăpchin.



Voluntarii spun că îşi doresc parcuri curate, de asta şi au dat curs evenimentului şi au renunţat la ziua lor liberă:



"După cum puteţi vedea sacii se aduc şi se aduc. Deci da, foarte mult gunoi cu părere de rău".



"Anterior s-a spus că nu este sens în această curăţenie, dar eu cred că cu cât mai mult noi vom face, va fi un progres mai mare din an în an. Iată noi de 30 de minute şi deja am strâng un pachet, dar noi încă nu am fost mai departe".



"Să ocrotim natura şi să dăm un exemplu oamenilor să nu arunce deşeurile".



Şi pentru că în parc nu există nici un semn care să îi îndemne pe oameni să păstreze curăţenia, organizatorii le-au instalat.



"Noi instalăm aceste semne pentru oamenii care se odihnesc, pentru ca ei să nu fie ca cel care este desenat pe acest semn. Să aibă cultură şi să strângă după cei gunoiul", a comunicat Alexei Sivunic, organizator.



"Toate deşeurile care vor fi acumulate şi evacuate vor fi trimise la o fabrică de reciclare. Ei nu vor fi aruncaţi la o gunoişte, dar vor fi trimise la fabrica de reciclare şi reciclate", a adăugat Mihai Bagas, organizator.



Oamenii care treceau prin preajmă au apreciat acţiunea voluntarilor:



" Îmi place această acţiune, chişinăuenii singuri trebuie să strângă după ei".



"Poporul nostrui nu prea are cultură aruncă pe unde se nimereşte. Ei fac un lucru bun, dar să vedeţi că pe parcurs de vară până la toamnă iar va fi tot aşa".



Potrivit organizatorilor aceştia vor merge să facă curăţenie şi în alte parcuri din Capitală.