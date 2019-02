Primăvara își face simțită prezența! În pieţe au apărut în vânzare primele urzici

Odată cu încălzirea vremii, comercianţii au scos pe tarabe primele urzici. Aceştia susţin că plantele îşi merită banii pentru că sunt o sursă bogată de vitamine, atât de necesare la început de primăvară. Potrivit nutriţioniştilor, urzicile ajută la detoxifierea organismului, dar şi la prevenirea şi tratarea anemiei.

În satul Butuceni din raionul Orhei, sătenii au început deja să culeagă primele urzici.



"Unde o găsesc mai uşor gospodinele ? Pe sub frunze, pe la rădăcinile de salcie pe la malul râului creşte, unde este umiditate. Aşa e normală, dacă e mai mare e bătrână deja. Aşa e numai bună de făcut mâncare", a declarat Maria Savin, locuitoarea satului Butuceni.



Bucatele din urzici se prepară foarte uşor şi nu necesită multe ingrediente.



"Cât fierbe noi prăjim ceapă, prăjim făinica care trebuie adăugată. După aceea scoatem urzica o punem la răcorit, o tăiem mărunt şi o punem înapoi în ceaun. După aceea adăugăm făina, ceapa, usturoiul şi piper negru. Şi o lăsăm la foc mic şi se coace încetişor", a zis Margareta Turea, locuitoarea satului Butuceni.



Sosul de urzică este servit cu mămăligă.



Gospodinele care nu au timp să culeagă urzici pot merge la piaţă.



" - Cu cât o daţi?- Cu 10 lei . Eu ieri şi azi am avut aşa oleacă . Ieri am dat mai bine 15 pachete. Da azi puţin de tot. "



Urzicile conţin un număr mare de aminoacizi, dar şi vitaminele A, B2, C, K. De asemenea, plantele sunt folosite pentru tratarea avitaminozei, dar şi pentru creşterea imunităţii. Ceaiul, făcut din frunze uscate de urzică, este foarte cunoscut pentru conținutul său bogat în minerale.