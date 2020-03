Primăvara i-a scos în câmp. Oamenii de la sate, preocupaţi de lucrările agricole, dar se protejează şi de COVID-19 (FOTOREPORT)

Niciun virus nu le dă mai mari bătăi de cap moldovenilor de la sate, decât gândul că nu vor putea finaliza lucrările agricole până la Paşti. Zilele acestea, temperaturile generoase i-au scos pe oameni la muncă.



Pe soţii Mîrza din satul Bobeica, raionul Hînceşti, i-am găsit în timp la vie.



"Nu sunt eu mare specialist în acest lucru, dar de nevoie mă învăţ. Acum nu prea putem găsi muncitori care să lucreze cu ziua în câmp, mai toată lumea este dusă peste hotare, la sate au rămas foarte puţini. Aşa o luăm încetișor, dacă nu azi, mîine, dar vom duce la capăt", a menţionat Olga Mîrza, gospodină din Bobeica, Hînceşti.



Cei doi au câteva reguli de protecţie împotriva coronavirusului de tip nou, pe care încearcă să le respecte mereu.



"Ne protejăm, nu ne ducem în locuri aglomerate, aici pe câmp am venit doi, trei oameni. În magazin intrăm doar atunci când sunt puţini, avem măşti de protecţie, spălăm mâinile cu săpun şi apă, aşa e normal. La noi în sat nu se aude nimic", a spus Vasile Mîrza, gospodar din Bobeica, Hînceşti.

O altă localitate, alte preocupări. În satul Văsieni, raionul Ialoveni, Sergiu Iosip lucrează de zor la construcţia unor căsuţe de odihnă în apropierea iazului din sat.



"Construim o căsuţă pentru odihnă ca oamenii să vină să se odihnească. În timpul apropiat o să construiesc altele cinci", a spus Sergiu Iosip, proprietarul unui iaz.



Virusul COVID-19 care bântuie prin ţară îi îngrijorează şi pe cei de la sate, care spun că se protejează cum pot:



"- Noi mâncăm usturoi, ceapă.

- Acesta este secretul, da? Mai aveţi şi alte măsuri?

- Nu, deocamdată. Nu avem aşa cazuri, iar dacă or fi ne adresăm la spital, la medicul de familie şi facem ce ne indică el".



"- Acasă, păi mai mâncăm usturoi, leurdă, chestii din astea.

- Un pahar cu vin?

- Nu prea, am probleme cu inima, dar şi nici nu prea am timp, mai ales că merg şi la volan, aşa că mai rar".