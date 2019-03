Primăvara a venit în Capitală: De câteva zile muncitorii curăţă străzile, curţile şi staţiile de troleibuze

Primăvara a venit. De câteva zile autorităţile municipale au dat start marii curățenii generale. Potrivit planului, câte o stradă pe zi, din fiecare sector va fi măturată, spălată, iar staţiile de aşteptare, curţile blocurilor şi zonele de agrement, curăţate.

Salubrizate vor fi şi râurile dar şi lacurile din Capitală, iar în locurile unde lipsesc copaci vor fi sădiţi alţii noi. Pentru a despovăra Capitala de gunoi, sute de muncitori vor munci de la răsărit şi până la apusul soarelui, precizează responabilii.

Înarmaţi cu lopeţi şi dorinţă de lucru, zeci de muncitori au luat astăzi cu asalt strada Albişoara din Capitală. Dintr-un capăt, până în altul, angajaţii Exdrupo au ajuns în doar câteva ore.



"Strângem nisipul, care s-a acumulat pe parcursul iernii. Tare mult nisip s-a mai îngrămădit, vine doar primăvara trebuie să fie curat", a spus o femeie.



După ce se strânge tot nisipul, următoarea echipă de muncitori mătura strada, iar ultimii o spală. Deşi majoritatea muncitorilor sunt în vârstă, aceştia spun că greutatea lucrului dispare, după ce văd curăţenia care rămâne din urma lor.



Şi cei de la Spaţii Verzi au avut mult de lucru. Pe strada Grenoble din Capitală, aceştia au curăţat copacii.



"S-au curăţat arbuștii care au crescut involuntar, din seminţe şi nu trebuiau nimănui. Se adunau doar câinii şi se strângea gunoi aici. Noi am tăiat tot, am greblat, încărcăm crengile şi va fi spaţiu verde", a comunicat un voluntar.



Iar unde toamna muncitorii nu au reuşit să adune frunzele, se face ordine acum.



"Am ieşit de la ora 8 dimineaţa. - Şi de atunci munciţi fără întrerupere? - Da, muncim fără întrerupere", a spus un bărbat.



Movilă după movilă este adunată, după care deşeurile sunt încărcate şi depozitate într-o groapă amenajată pe teritoriul localităţii Ghidighici. Ulterior, frunzele de aici vor fi folosite ca îngrășăminte minerale. Anul acesta în marea curăţenie generală sunt implicaţi şi unii deţinuţi, care au fost condamnaţi la muncă în folosul comunităţii. Aceştia vor fi direcţionaţi către întreprinderile, care au cei mai puţini angajaţi.



"Anume la Exdrupo fiindcă sunt puţini angajaţi. Avem tehnică, salopete, şi maestru. Ei vor fi monitorizaţi de maestru şi un colaborator al preturii şi vor fi implicaţi în salubrizarea nisipului de sub bordură", a spus Pavel Rusu, pretorul sectorului Centru.



Muncitorii spun că vor curăţa şi râuleţele Durleşti, Valea Gâştei, Holbacica, Ţiganca, Malina Mică, Valea Trandafirilor, Ciocana şi Munceşti. Şi pasajele vor deveni mai curate, iar balustradele podurilor şi a parapetelor de protecţie de pe străzi vor fi spălate.

Trecătorii spun că îşi doresc ca efortul muncitorilor să nu fie în zadar:



"O să fie curat, doar că pe puţin timp. Fiindcă la noi aşa populaţie avem că aruncă totul peste tot".

"Lumea aruncă gunoiul şi nu strânge nimic".



Marea curăţenie generală de primăvară din Capitală se va încheia în data de 26 aprilie.