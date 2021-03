PRIMĂVARA A READUS MĂRŢIŞOARELE: La Târgul din centrul Capitalei a fost forforfotă mare

A venit primăvara şi odată cu ea tradiţia seculară de purtare a mărţişoarelor. Dis-de-dimineaţă la Târgul de primăvară din centrul Capitalei a fost forfotă mare, chiar dacă meşterii populari spun că, în acest an, din cauza pandemiei, vânzările nu sunt chiar atât de bune."Desigur că şi-a pus amprenta pandemia şi cu atât mai mult că începând de azi, copiii au fost opriţi acasă la lecţii online şi asta şi mai tare ne-a afectat. Avem şi din acele brodate care au şi semnificaţie, de exemplu avem vârtelniţa ceea ce înseamnă cele patru anotimpuri. Aici avem steaua nordului de pe cer, ceea ce reprezintă călăuză în viaţă."Deşi vremea e încă rece, oamenii spun că simt deja venirea primăverii, iar mărţişorul este un element indispensabil."Este cadonat de băiatul meu de dimineaţă, cu sosirea primăverii, acelaşi gest i-am făcut şi eu unul altuia şi ne bucurăm după o iarnă atât de lungă, aşteptăm primăvara.""Eu cu mare plăcere sărbătoresc, pentru că este anume sărbătoarea noastră pentru femei. Eu am cumpărat 3 mărţişoare, mie şi colegelor.""Eu consider că obiceiurile şi tradiţiile noastre trebuie păstrate şi nu trebuiesc lăsate uitării, dar trebuie transmise generaţiei care vine.""Acesta este pentru copil, am un copil de 4 ani şi acesta pentru soţie. Nu ştiu dacă e corect cuvântul influenţăm, dar cel puţin vrem să insuflăm tradiţiile noastre româneşti şi copiilor noştri "Sosirea primăverii a fost simţită şi la graniţă, unde poliţiştii de frontieră au dăruit mărţişoare călătorilor."Primăvara să vă aducă căldură în suflet. Sănătate, că dacă avem sănătate le avem pe toate. Din partea Poliţiei de Frontieră, câte un mărţişor!"" Vă mulţumim frumos şi o primăvară uşoară şi plăcută! "Mărţişorul este un simbol al renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, şi al speranţei, fiind dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc. În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom, pentru a aduce belşug în casele oamenilor. Mărţişorul este o tradiţie în România, Republica Moldova. Obiceiuri similare sunt întâlnite în Bulgaria, Albania şi Macedonia.