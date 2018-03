Primăvara a început cu cea mai friguroasă zi de iarnă! Cum va fi vremea în următoarele zile

Foto: publika

Mâine, în toată țara cerul va fi variabil şi va ninge. Pe drumuri se va forma ghețuș. Vântul va sufla din sud-vest. La Briceni şi Soroca vor fi minus opt grade Celsius, iar la Bălţi şi Orhei - cu un grad mai mult. La Tiraspol şi Leova, mercurul din termometre va indica minus cinci grade, iar la Comrat şi Cahul - câte minus patru grade Celsius.



La noapte, în Chişinău vor fi minus 17 grade Celsius, iar pe parcursul zilei de mâine, se vor înregistra până la minus şase grade Celsius. În următoarele zile, vremea se va încălzi treptat, iar temperaturile vor urca ziua până la plus opt grade.



Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi noros şi va ploua. La Madrid, se vor înregistra 11 grade Celsius, în timp ce la Roma vor fi 15 grade Celsius. La Londra, se așteaptă zero grade, iar la Paris vor fi şapte grade cu plus. La Berlin, maxima va fi de minus două grade Celsius, iar la Viena vor fi minus trei grade. La Varșovia, mercurul din termometre va indica minus cinci grade Celsius, în timp ce la Budapesta vor fi minus trei grade. La Belgrad, este prognozat un grad cu plus. La Atena, se vor înregistra maxime de până la 13 grade, iar la Ankara va fi cu un grad mai puţin. La București, termometrele vor indica minus două grade. La Kiev şi la Moscova, vor fi câte minus opt grade Celsius.