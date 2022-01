Primarul unui sat din Fălești, acuzat de defrișări. Acesta neagă acuzațiile și spune că are autorizaţie de la inspectorii mediului

Primarul satului Egorovca din raionul Făleşti e acuzat de Inspecţia pentru Protecţia Mediului că a tăiat ilegal mai mulţi copaci dintr-o fâşie forestieră din localitate, faptă pentru care riscă o amendă de şase mii de lei.

Edilul neagă acuzaţiile şi spune că doar a curăţat uscăturile din pădure, acţiune pentru care are autorizaţie chiar de la inspectorii mediului.



În schimb, localnicii din Egorovca spun că defrişările din zonă continuă de ani de zile.



"Eu trec zilnic pe acolo şi văd ce se întâmplă. Acolo sunt aşa nişte buturugi, oamenii vin şi taie şi fură.", spune Alexandru Luchianov, fermier.



"Care e sensul ca primăria să taie copacii? Noi în general voiam ca să curățăm bine teritoriul să putem sădi nuci. Ca să înţelegeţi, acolo copacii sunt tăiaţi încă de acum 15-20 de ani. Primarul nu are nicio atribuţie cu acei pomi.",



Primarul localităţii, Ruslan Aramă, spune că atunci când a început lucrările de curăţare, copacii erau deja tăiaţi.



"Noi am tăiat doar doi copaci, în rest, puteţi singuri să vedeţi că aceşti copaci au fost tăiaţi până la mine. Spre exemplu aici noi încă nu am început să facem lucrări, dar copacii deja au fost tăiaţi. Puteţi observa şi aici, că deja mulţi copaci au fost tăiaţi. Noi avem autorizaţie şi toate actele în regulă. Acestea au fost verificate.

- Autorizaţie pentru ce aveţi?

- Pentru curăţare.", a declarat Ruslan Aramă, primarul comunei Egorovca.



Şeful Inspecţiei pentru Protecţia Mediului Făleşti, Vasile Grosu, îl contrazice.



"S-a depistat, adică s-a adeverit că el este autorizat pentru efectuarea lucrărilor în perdelele forestiere menţionate, de înlăturarea subarboretului. De facto, s-a constatat că el efectuează tăieri de igienă. A fost citat în cadrul inspecţiei domnul primar pentru a fi audiat în calitate de bănuit.", a explicat Vasile Grosu, şeful Inspecţiei pentru Protecţia Mediului.



Primarul a fost citat să se prezinte la Inspecţia pentru Protecţia Mediului Făleşti în 31 ianuarie la audieri.