Primarul Silvia Radu, în inspecţie pe străzile Capitalei pentru a vedea cum se curăţă zăpada. Muncitorii au lucrat continuu

Foto: facebook.com/Silvia Radu

Muncitorii au lucrat continuu toată noaptea şi toată ziua pentru a deszăpezi drumurile din Capitală. În total, au fost mobilizaţi peste 500 de muncitori cu 67 de autospeciale, care au împrăştiat peste 800 de tone de material antiderapant. Primarul interimar al Capitalei Silvia Radu, a mers personal în toate sectoarele, pentru a vedea cum se curăţă zăpada.



Primarul interimar al Capitalei a trecut şi pe la Direcţia Locativ-Comunală din sectorul Buiucani, pentru a afla dacă toţi muncitorii au fost mobilizaţi.



Oamenii au profitat de prezenţa edilului, pentru a-şi spune păsul: "Totul e în noroi. Din cauza maşinilor este imposibil să treci. - O să verific. - Au făcut gunoişte, nu şi trecere".



Pretorul de la Buiucani a dat asigurări că muncitorii nu au stat nicio clipă, însă mai au de lucru printre blocuri: "Serviciile nostre au lucrat toată noaptea. Printre blocuri de asemenea se lucrează cu tehnică municipală, cu serviciile noastre, este accesul la transport, la salvare, la pompieri, la toate serviciile".



Şi la Botanica s-a lucrat fără oprire.



"Ne-am organizat împreună cu lăcătuşii, administraţia şi măturătorii, am început-o de la staţiile de aşteptare, de la trecerile de pietoni, după care am intrat în cartiere, la scările blocului, după care la terenul de acumulare a deşeurilor", a menţionat directorul serviciul comunal locativ sectorul Botanica, Didina Petraşco.



Atât şoferii cât şi pietonii sunt mulţumiţi:



"Da, sunt curăţate. E tot normal şi trotuarele".



"Vreau să spun că, în acest an, sunt curăţate trotuarele. Chiar dacă duminică a nins, luni se putea merge, era curat".



"E uşor, curăţă şi tractoarele şi oamenii de serviciu tot timpul sunt pe aici cu lopeţi. Sunt mulţumită, n-am ce spune de rău".



Şi pe drumurile naţionale a fost mobilizare maximă. La lucrări au participat în jur de 600 de muncitori cu peste 400 de maşini de deszăpezire.